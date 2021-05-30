【本報訊】警方連續第二年以防疫為名拒批支聯會六四集會，但無阻支聯會繼續將平反六四訊息薪火相傳。支聯會昨重開六四紀念館，首日已有逾160人參觀，當中有來自內地及海外人士，也有港人父母帶子女參觀紀念館。有港人父親直言不希望子女記憶淹沒於「被篩選」的歷史中，認為政權即使取締支聯會，「但一定不能取締人心」。

以不犯禁方式悼念

六四紀念館昨午正式重新開放，不少市民更早已預約首天參觀。市民方先生攜同一對子女到場參觀，他坦言希望六四紀念館仍然存在時，盡量讓下一代認識未有篩選的歷史，承認擔心政府新推的國安教育對一對子女造成的影響，「國家政權不能坦白面對自己所做之事⋯⋯只准報喜不報憂，咁對下一代係好差嘅教育」。面對香港政治環境改變，以往曾與子女參與六四集會的方先生稱，至今未決定今年悼念六四的方法，但認為政權不能阻止市民悼念六四，「你停我哋一年、兩年燭光集會，係左右唔到個事實，一有機會，我哋都會企出嚟」。在港版國安法下會以安全、不犯禁的方式悼念六四，相信「每一個真心想悼念嘅人都會咁做」。

來自內地、去年來港讀書工作的蕭小姐稱，近日才得悉香港設有六四紀念館，故特意抽空前來參觀展覽。她指內地年輕一代不清楚六四事件，也不清楚警方禁止今年六四集會理由，問及若日後六四集會獲批會否參與，她坦言仍未有足夠動力參與。

另一到場參觀的梁小姐則指，得悉紀念館重開後立即預約前來，全因擔心紀念館或會被封，支聯會甚至會被取締，「呢個年代乜嘢都可能，呢年我哋都見到好多例子，聽日有可能成班人上嚟封館」；又認為警方以防疫為由阻六四集會只是藉口。至於今年如何悼念，她直言只能見步行步，屆時或參與悼念彌撒。

首次前來紀念館參觀的李小姐表示，雖然對今年維園不能再有燭光如海的畫面感可惜，但坦言即使只是小小燭光，若集合起來，意味港人沒有忘記六四，強調「六四都喺香港人心中」。