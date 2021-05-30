濕暖而不穩定的西南季候風已抵達華南，低壓槽亦將在沿岸徘徊數日，為本港帶來連場大雨，也為今年雨季正式揭開序幕。天文台預測，本港5.31和6.1受低壓槽影響，間中有大驟雨及雷暴。雖然本周中期雨勢減弱，但低壓槽接近周末時將再度影響香港，天文台預計6.4當日間中有驟雨及雷暴，翌日雨勢有時頗大；驟雨落足9日。

天文台科學主任鄧志傑、鄧偉豪和羅曉輝撰寫網誌，指來自印度洋的西南季候風，日前沿高空反氣旋邊緣，抵達華中及華南，有利觸發大氣對流。而覆蓋華南沿岸的高空反氣旋減弱，並東退至西北太平洋，沿岸天氣將變得不穩定。未來一兩日，一道低壓槽將徘徊華南沿岸，加上西南季候風，下大雨的條件已齊備。

天文台預測，5.31和6.1的「顯著降雨概率」均至少達70%，等級為「高」。顯著降雨概率是指當日香港廣泛地區累積至少10毫米雨量（即雨季期間日降雨量平均值）的機會率。當概率至少達70%，表示每100次概率為「高」的預測中，實際上約有70次或以上的平均累積雨量，達到10毫米或以上。

不過，天文台預測，與5.31和6.1都是「雨勢有時頗大」的6.5，與沒有預測「雨勢有時頗大」的6.4，其顯著降雨概率均僅屬「中至高」（55至69%）。既然下大雨的條件已齊備，為何顯著降雨概率不是天天都「高」？

天文台在網誌解釋，因香港地方細小，大雨會否落中香港，還要視乎低壓槽的移動速度、對流雲團的強度和位置等因素。由於對流發展有很大隨機性，即使是超級電腦，不同模式預測的降雨範圍可能有分歧。預報員除參考不同電腦模式預測大雨，更會密切監察天氣數據及臨近預報工具，實時修改預測，呼籲市民在雨季應緊貼天文台發佈的最新天氣資訊。

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