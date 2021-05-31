47名民主派因參加民主派初選而被控違反《國安法》，其中36人被還押候判，包括已辭去民主黨副主席一職的林卓廷。案件今午在西九龍裁判法院再訊，押後至7月8日下午，作為轉介高等法院的提訊日。 案件轉介高院意味47人最高或被判囚終身，林卓廷的Facebook專頁則於此時發表文章，指林於還押前早已預料終有一日會「坐監」，在心理準備之下很快就適應了牢獄生活，早已放棄申請保釋的他更直言：「囚房不是痛苦，手銬是我的光榮。」

感謝妻子不顧身心疲倦探訪陪伴

林卓廷FB專頁管理員今（31日）發文指，囚房可能於物理上真的會帶來悲觀和痛苦，但指林卓廷所做的事，早已超越抗命，更根本的意義是在於實踐個人道德，而道德實踐的過程本來就不涉悲觀或樂觀，到最後「反身而誠，樂則莫大焉」。

專頁轉述林卓廷於獄中的感激之言，他感謝妻子不顧身心疲倦，堅持每逢假期都前來探訪和陪伴他15分鐘。林另向於高壓氣氛下仍繼續代他發聲的同事道謝，直言感激各位同路人的不離不棄，「如此厚愛無以為報，但願各位珍重」。

林卓廷指，適應在囚中生活後，花得最多時間是詰問自己應如何消化目前處境。他在黑暗的日子裏，調節過心態後，會繼續達觀地面對刑期。由於林已放棄申請保釋，意味會繼續關押，他以「囚房不是痛苦，手銬是我的光榮」，回應如何準備面對之後的刑期。

「一切後果都唔會係一種侮辱」

專頁亦以二戰時期比喻香港今日的處境，指神學家Dietrich Bonhoeffer（潘霍華）當年面對邪惡嘅希特拉政府時，亦經常提醒大家世上絕對無廉價的恩典，人必須要為自己的信仰付上代價，雖情況或未即時變好，但若因此順應天命而不作為，不盡歷史責任去掌舵和付出，未來就注定會走向港人不樂見的方向。

文章又指，若人們通過真誠的捫心自問，亦認為自己忠於此生，無負時代所交託的責任，正如林卓廷所言「囚房不是痛苦，手銬是我的光榮」，那麼「一切後果都唔會係一種侮辱，手銬都可以係一種光榮」。

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