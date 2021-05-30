【本報訊】港台節目《議事論事》上月一集因末段播放六四長跑片段，遭港台下架並刪除片尾，港台管理層稱涉事人員未經同意加插片段，惟港台工會隨即反駁，重申製作團隊完全按照要求，剪接完成後有提交管方審批，但管方從未要求審批片尾。港台昨日再發稿，與工會隔空罵戰，除聲稱片尾亦需得到編委會審批外，更不點名指該集跟早前被抽起的三個節目，均由「一個組別」團隊負責，揚言會按既定機制懲處違規人員及追究責任。據了解，該「一個組別」為近期被屢受針對的公共事務組。

發新聞稿與工會隔空罵戰

本月21日播出的《議事論事》因片尾播放六四長跑片段下架，廣播處長李百全曾稱片尾播放六四長跑片段，偏離編輯委員會機制，故一度將該集下架。港台工會前日發聲明反駁李百全的說法，指出管理層從未有要求審批片尾。

港台昨日發新聞稿，重申編輯委員會早前已決定，《議事論事》內容必須關乎當下立法會事務，並須得到編輯委員會批准，包括片尾部份，管理層已多次向屬下製作團隊作指示及督導，因此加插六四長跑片尾，明顯違反編輯委員會的指令，偏離編委會機制。港台指會嚴正就原《議事論事》製作團隊涉嫌違反現行編輯管理機制進行調查，並按既定機制懲處違規人員及追究責任。

港台又指，本年3月引入編輯委員會機制後，抽起三個3月前完成製作的節目，「這些節目皆由港台的一個組別的團隊負責」，矛頭明顯指向公共事務組。

港台節目製作人員工會回應指，早前向涉事同事了解，同事已盡責上呈節目題目及嘉賓名單等細節，但編輯管理機制實行以來，均未有要求審查片尾，現時卻「反咬」同事違反機制，做法不公允。

港台節目製作人員工會斥今次事件凸顯港台為宣示權力，「連一個鏡頭都容不下」，對港台的嚴詞指摘及不合符比例的回應感到驚訝和失望，希望管理層回歸理性討論。工會又批評港台不點名批評公共事務組「唔聽話」，有分化之嫌。