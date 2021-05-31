特首林鄭月娥出招谷針，包括落實公務員打針後享有薪假期安排、預告放寬已打針者社交限制、未打針者社交限制將被收緊，包括不准進入食肆、學校、戲院等。同日接種中國科興滅活疫苗的人數隨即反彈。周一（31日）單日合共有36,400人接種疫苗，較周六（30日）回升約1,000人；預約接種人數更較前一日急升逾萬，增至37,700人，創4月3日以來新高。

單日9,800人打科興首針 3.23以來最多

政府周一晚上公佈的疫苗接種數字，自2月26日起，至今已是第95日。累計有約1,379,400完成第一針，包括約784,700打德國BioNTech復必泰mRNA疫苗，以及約594,800人打科興；至於已完成兩針則有約1,021,000人，當中約584,900人打BioNTech，約436,000人打科興。

周一單日接種科興人數有約16,000人，當中約9,800人打第一針，亦是自3月23日以來最多，打科興第二針人數亦回升至約6,200人。而接種BioNTech人數，首針微增400人至10,200人，第二針則跌2,700人，約有10100人接種。

林鄭記者會後，周一預約數字，包括科興和BioNTech明顯上升，單日共約37,700人預約接種，當中約12,300人預約科興，較周日增加約3,700人；約25,400人預約打BioNTech，較周日大增約7,100人，亦是自4月4日（即BioNTech復打第二日）之後最高。

4人不適送院 3人打科興

另外，再有4人周一接種疫苗後不適送院，當中有3宗是接種科興。而4宗送院個案中，3人已經出院，而另外亦有1人擅自出院。

而擅自出院的個案來自元朗體育館社區疫苗接種中心，該名51歲女子接種第一針BioNTech復必泰後出現胸口痛，於下午1時25分送往博愛醫院後情況穩定，經診症後未有遵從醫生勸告自行出院。

其他的個案，分別有一名21歲男子接種第一針科興後，出現血管迷走神經性昏厥，另有一名37歲男子接種第一針科興後，則出現心搏過慢。2人送院後情況穩定並已出院。

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