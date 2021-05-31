47人因組織及參與民主派初選而被控串謀顛覆國家政權案，案件今午在西九龍裁判法院再訊，繼續由國安法指定法官、總裁判官蘇惠德處理。控方申請將案押後至7月8日下午作為轉介高等法院的提訊日。蘇官問辯方是否有任何陳詞，代表袁嘉蔚的資深大狀祁志要求控方釐清控罪元素，否則難以就是否認罪，給予法律意見予被告。惟蘇官最終只應控方申請，將提訊日定於7月8日，但未有下令控方披露控罪元素、是否閉門審訊等，明言辯方若有任何查詢，可直接去信控方提出。

資深大狀祁志直言國安法是一套嶄新的法例，有關控罪元素的指引非常貧乏，要求法庭下令控方向辯方披露。惟蘇官認為法庭無權作出相關命令，並謂控辯雙方若就控罪元素有任何爭拗，理應交予原訟庭處理。惟祁志指出，若被告無法在提訊日答辯，則無法獲得認罪的三分之一的刑期認罪扣減。

代表岑子杰、梁國雄及岑敖暉的大律師黃宇逸表示，希望控方在提訊日前披露三項事宜，包括案件是否閉門聆訊、案件是否沒有陪審團參與審理，以及被告的犯案角度，到底是首要分子或者罪行重大的被告、積極參加者、抑或是其他參加者，強調這些資訊對被告是否認罪有莫大關係。

黃續指，被告的犯案角色與最高刑期有關，直接影響他們的答辯方向，這是《基本法》所保障，法律必須明確的原則（legal certainty）。

袁嘉蔚及趙家賢申請保釋

袁嘉蔚及趙家賢現申請保釋，其餘被告獲安排先離開法庭。

開庭前半小時，早前已獲准保釋的被告包括劉偉聰、楊雪盈、黃碧雲及鄭達鴻等人、辯方律師團隊、被告家屬以及記者等，獲准陸續進入法庭，所以人士均須先接受安檢。

控方由律政司高級檢控官羅天瑋代表，辯方律師團隊包括資深大律師祁志、大律師查錫我、馬維騉、黃瑞紅、黃宇逸等。

開庭時，裁判官蘇惠德步入法庭，被告才陸續獲安排出庭。

多名被告包括黃之鋒、剪了短髮的「長毛」梁國雄、伍健偉等人進庭後，一直站立往旁聽席張望及揮手；毛孟靜戴上眼鏡，然後再次望向旁聽席；岑敖輝向席上打手勢，指著自己的左額角及心口。保安員則連忙示意被告「坐低！坐低」。

此外，有9名被告將在明天及周三分兩日申請保釋。司法機構網頁資料顯示，其中五人劉澤鋒、鍾錦麟、吳政亨、吳敏兒、余慧明將於明日再提堂，而譚凱邦、陳志全、范國威以及王百羽則於周三再訊。每日聆訊將分三節處理，繼續由指定法官總裁判官蘇惠德處理申請。

案件首次提堂經歷四天馬拉松式聆訊，有15人獲總裁判官蘇惠德批准保釋，惟隨即遭律政司「追殺」要求撤銷保釋，向高院覆核批准保釋的決定；未幾律政司收回對四名被告的上訴覆核，包括楊雪盈、劉偉聰、呂智恆及林景楠。至於黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來及李予信，國安法指定法官杜麗冰則隨後於高院駁回律政司覆核申請，故目前為止共11人獲准保釋，餘下譚文豪、郭家麒、伍健偉和張可森，杜官則接納律政司申請，撤銷四人保釋；此外，毛孟靜、尹兆堅、梁國雄、胡志偉、徐子見、岑子杰等人曾於高院申請保釋，均被拒絕。

【案件編號：WKCC813/21】

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