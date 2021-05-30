【本報訊】五歲女童遭虐待致死，法改會其後倡議訂立「沒有保護罪」，即兒童若因虐待、忽略致死或受嚴重傷害，父母及其他具照顧責任人士均須負上刑責。警方透露，今年1月至4月收到近300宗虐兒個案，較去年同期大幅上升六成。法改會成員強調，檢控與否並非「硬邦邦」，又希望藉此令前線幼教人員一旦發現懷疑虐兒問題時「唔好唔出聲」。

警務處家庭衝突及性暴力政策組總督察張寶月昨日在《城市論壇》透露，今年1至4月收到的虐兒個案達299宗，較去年同期的186宗上升達六成，形容升幅驚人。她指收到的虐兒個案中，四成是兒童主動求助，當中五成更是向學校教師或社工表示受虐，故認為提升兩者的敏感度十分重要。她又指不排除訂立「沒有保護罪」後，會令各界成為驚弓之鳥動輒報案，因此對社會的教育亦有必要增加。

幼兒教育人員協會會長周慧珍表示認同任何保護兒童的措施，幼教界亦已加強指引，惟有前線人員擔心一旦敏感度不足，未能識別隱藏個案，或會因此負上刑責，而通報以外，達致甚麼程度才需報警亦是一大難題，認為加強家長及前線工作者等公眾教育十分重要。

法改會冀立例令教師通報

香港兒童權利委員會主席、兒童事務委員會成員雷張慎佳則指，其他國家早有相關立法，其中南澳立法只針對親密照顧者，認為法例應有針對性，並有渠道幫助，而非只「要拉要鎖」。

法改會「導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡個案」小組委員會成員熊運信則重申，條例不是想增加前線工作量，強調前線的專業本身已包括留意兒童受虐表徵，亦不是讓教師肩負調查工作，而是希望照顧者察覺到有問題時跟他人商量，「唔好唔出聲」，又理解部份隱藏情況如內傷、衣物遮蓋傷口或難以發現，形容檢控與否並非「硬邦邦」，指法改會原則上支持小組的法例提議。