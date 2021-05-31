警方前年11月連日圍堵理工大學內示威者，大批市民到油尖旺上街「圍魏救趙」，試圖營救被困校園的人。其中旺角及油麻地一帶有人堵路及縱火，四男被拘控參與暴動及違反蒙面法等罪，案件今在區域法院續審。其中40歲被告電工自辯指，當日與友人用膳後，打算前往桑拿揼骨，惟途徑彌敦道橫巷時，遭突然衝入的警員以警棍毆打，警員更邊打邊罵：「死曱甴！你仆街啦！」被告及後證實右手手指被打至骨折。

被告依序為學生勞俊坤（23歲）、測量員黃新民（28歲）、客戶服務員連潤發（30歲）以及電工鄭信達（40歲）。各人共面對一項暴動罪，控罪指他們於2019年11月18日在彌敦道與窩打老道交界附近犯案。案件由法官林偉權審理。

第四被告鄭信達自辯透露，案發時任職佈置外牆裝飾燈工人，案發前數天開始在灣仔新鴻基中心工作。他於案發前一晚與友人在旺角吃宵夜飲啤酒。鄭自言當晚「每人飲9支大啤」，直至翌日凌晨4時許。當時他有少許醉意，決定獨自到富士桑拿揼骨，並由通菜街步行至甘肅街，其間看見警方施放催淚彈，導致他看不清前路。

當被告走進彌敦道一條橫巷時，多人在其身邊跑過。他下意識跑進橫街的盡頭方向，接著防暴警衝進橫街內，二話不說以警棍毆打他四至五下，並且邊打邊叫：「死曱甴！你仆街啦！」由於對方戴頭盔，他看不清對方樣貌。他曾嘗試解釋只是剛用膳完畢，打算去揼骨。被告庭上指，已經光顧這間桑拿店約10次。後來被告蹲在地上護著頭部，警員為他鎖上膠手銬。

警員其後拘捕他，並帶他上警車，其間對他說：「死曱甴！唔好扮嘢！」及後帶他到紅磡警署。被告曾要求致電上司，惟遭拒絕，其後警員替他錄取口供。兩天後，被告前往求醫，證實右手食指骨折紅腫，獲批四天病假。被告解釋，當天身穿黑衣，是因為工作容易弄髒衣服，故穿上深色衣服。聆訊繼續。

【案件編號：DCCC376/20】

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