【本報訊】詐騙集團訛稱網上購買二手車行騙，開出空頭支票要求車主交付車輛及車輛登記文件，過去兩月內共騙走13輛車，總值約58萬元。集團把其中三輛車轉售圖利三萬元，更多次駕駛涉事車輛「入霸王油」及「泊霸王車」，包括到停車場泊車後快速尾隨前車出閘，或入油後撞開欄杆不付款離去。警方拘捕六人，包括一對主腦情侶。

騙走13車 總值58萬

上月2日至26日，全港多處發生多宗車輛到油站入油後或在停車場泊車後，不付款而離去案件，涉款逾5,000元。警方追查部份車主發現涉案車輛案發前不久已轉售，元朗警區重案組接手調查，發現4至5月間至少有10宗涉及買賣二手車的欺詐案，相信為同一犯罪集團所為，涉及13輛失車，總值約58萬元。

警方調查發現，集團成員透過網上平台聯絡二手車賣家，訛稱買車開出空頭支票後，未待車主核實是否過數，便已催促對方交付車輛及牌簿。賣方事後始知「彈票」，車財兩失。集團騙得車輛後會盡快轉售圖利。涉案車輛並不名貴，每部價值僅數萬元，警方不排除賣家因此掉以輕心，令騙徒有機可乘。

上周五（28日）晚，警方在天水圍埋伏，集團一對主腦情侶正提取一輛失車，結果落網。其後兩日，警方在多區再拘捕三男一女。被捕六人（21至38歲）中，四人報稱無業、另外兩人為廚師及侍應；當中四男有三合會背景。涉案一男一女已被控以欺騙手段取得財產提堂，另四人仍被扣查。

行動中，警方起回10輛失車，當中三輛車已被轉售，涉款共三萬元；又撿獲大量支票、車輛文件及少量毒品。涉案另三輛失車去向仍待調查。