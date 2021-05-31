香港人在英國生活，如果未能浸潤於英國的足球，就如一個鬼佬聲稱在香港住了幾十年沒有吃過雲吞麵和臭豆腐，不可以說住過香港。

喜歡看英國足球的你，一定知道全球熱播的英格蘭超級聯賽、歐洲聯賽冠軍盃。大概很久以前，你就莫名其妙地開始力捧曼聯，而你的同窗同學不知為甚麼，也自稱是利物浦的忠實擁躉。

曼徹斯特、利物浦、伯明翰、李斯特等城市，都是英格蘭的工業重鎮，也是足球的發源地。因為工人視足球運動為消閒娛樂，因此英國的足球最早的職業聯賽，觀眾和運動員，都是工人階級。

英格蘭足球協會在倫敦成立於孫中山出世前三年的一八六三年。一九二八年，國際足聯在荷蘭通過，四年一度，舉行世界杯。

英國是足球運動的始祖，英國波是穩重的技術型。以德國為首的歐洲波，則是體格的魅力型。而以巴西為大佬的拉丁美洲足球，則屬於明星的華麗型。

足球有階級性，房地產也一樣。如果將足球隊和房地產Crossover，就會折射出另一個層次的英國社會現實。

有足球隊所在的城市，房地產價格與該市足球隊的實力和表現掛鈎。例如曼徹斯特城市隊，曼城的樓價平均234,207英鎊，而利物浦則是170,895英鎊。

因曼聯的實力高於利物浦一線，但同時利物浦傳統上窮於曼城。利物浦為甚麼有兩支球隊——利物浦隊和愛華頓？因為愛華頓屬於羅馬天主教民聚居的地區，而利物浦城內，三百年前是新教徒（亦即聖公會與羅馬分裂之後，自成的獨立教會）的聚居地。

類似灣仔和大佛口。大佛口因為有了星街一帶的太古物業，所以樓價一定貴過灣仔本區。

而曼城利物浦兩個城市的平均樓價，都高於史督城（Stoke City）所在的Stoke-on-trent，那裏的房地產平均價只是135,513英鎊。

至於修咸頓，平均價只比曼徹斯特貴兩萬鎊。不是修咸頓足球比利物浦強，修咸頓在倫敦東南，坐車只需一個多小時，離倫敦的距離，不足曼城與倫敦之間的一半。

因此，水晶宮這支球隊，雖然也遠遠無法與曼聯和利物浦相比，但由於水晶宮在倫敦南部的格萊頓（Croydon），這個地區平均樓價341,309英鎊。亦即港幣三百多萬，以倫敦大地區來說，算十分便宜。

至於阿仙奴，由於在倫敦Zone2裡的文化區伊斯令頓（Islington），樓價當然貴，為716,747英鎊，但也不及剛剛勇奪歐聯的車路士，位於 Hammersmith & Fulham，傳統富豪區。

至於離倫敦東北、距離與曼徹斯特差不多的紐卡素，樓價平均為190,790鎊。比起曼城便宜許多。但紐卡素不是一個香港人喜歡住的城市，雖然那裏的鋼鐵建築卻仍保留二百年前維多利亞早期的風貌。

同理，伯明翰離倫敦約一百英哩，也有兩支球隊：伯明翰隊與阿士東維拉— 初期維拉是比認為較多中產和知識階層支持的球隊，球迷來自中部其他較富裕地區。而伯明翰則被認為本地伯明翰工人階級支持者居多。伯明翰也有兩所傳統大學：伯明翰大學和伯明翰阿斯頓大學，正如曼城也有University of Mancester和專以科技工程為主打的Umist。

所以，眼花撩亂了吧？不過其實亂中有序。

英國的生活層次，以足球、房地產、社區文化三者之間各有變化，如紅藍綠三色，互相調拌，就會生出萬紫千紅。紅加藍是紫色，藍溝黃變成綠色。

加拿大的溫哥華和多倫多之間，就簡單得多。最近流行討論「加燦」問題，「加燦」是長期悶出來的一個品種。而住在英國，修煉成一個「英燦」是極不容易的，因為英國雖然天氣表面很灰冷，生活卻是一部色彩繽紛的百科全書。

作者陳思銘，九歲負笈英國，十四年後畢業歸來；如今身在港，心也在港，但思想始終停留在彼邦。

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