本港疫苗接種率持續低落，政府出招谷針，包括擬落實公務員打針後享有薪假期安排，據了解特首林鄭月娥、公務員事務局局長聶德權及食物及衞生局局長陳肇始將於今日（31日）下午約3時見記者，料交代有關安排。昨日有消息指，公務員每接種一劑疫苗可享有一日有薪假期。華員會會長利葵燕今早在港台節目表示，「打針假」應涵蓋非公務員合約員工。

華員會會長利葵燕在港台節目表示，會方上星期曾向政府提出類似建議，認為所有政府僱員在每接種一劑疫苗後可享假期，並提出於政府合署等地提供展接種隊，方便員工打針；部份人或因健康理由不宜打針，則提議可長期於部門內擺放樣本樽等，方便員工檢測。她透露，局方初步反應正面，指政府亦視接種疫苗為目前「頭等大事」，將想方設法推動。

利葵燕強調，可以理解部份人對打針感猶豫，政府作為全港最大僱主，應提供口頭鼓勵外的實質幫助，「 係作為顧主嘅責任嚟」，又指打針後假期肯定有好處，「對生理和心理都肯定有有幫助。」她認為，做法不會構成太多行政程序，在行政上是「完全可行」，相信只要分散並有秩序地放假，將不影響政府服務運作。至於早前已經「一馬當先、為己為人」打針的公務員，她指應可補享假期，以示鼓勵。

她又指，非公務員合約制員工等所有政府僱員，亦應同樣享有針後假期，政府更應要求外判商推行相關政策。

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