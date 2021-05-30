47名參與或組織初選的民主派人士，今年2月28日遭落案起訴「串謀顛覆國家政權」，周一（31日）下午將在西九龍裁判法院再次提堂，而經過多次保釋聆訊後，至今僅有11人暫獲自由。被還柙的36人中，至少13人已辭去或喪失區議員資格，獲准保釋的東區區議員鄭達鴻，亦自行辭去區議員職務。初選案亦令部份政黨出現「退黨」潮，至今有8人已退出原有政黨。

公民黨4子 新同盟3主將退黨

多名民主派人士捲入初選案後，多個民主派政黨和工會均遭受重創，其中民主派第二大政黨公民黨4名前立法會議員，包括楊岳橋、譚文豪、郭家麒和李予信遭還柙後，均於3月宣佈退出公民黨，再於4月宣佈退出政壇，更在保釋審訊時，提出解散公民黨；新民主同盟三名「主將」，包括范國威、鍾錦麟和譚凱邦，亦先後宣佈退黨。曾任職工盟主席的吳敏兒，以及曾任醫管局員工陣線主席的余慧明，亦在還柙期間宣佈辭去工會主席職務。

多名過去活躍政界的民主派人士，亦在還柙期間宣佈不再參政和退出政壇。其中前立法會議員陳志全，於本月2日宣佈辭去人民力量主席一職，並退出人民力量，宣佈不會再參與選舉，也不會參與任何遊行、集會和示威。另一前立法會議員朱凱廸，則於本月20日宣佈結束其「新西團隊」，表示之後不會繼續參政。范國威和劉澤鋒更於本月分別宣佈「退出政壇」和「退出政界」。

獲准保釋民主派須遵守8大條件

有獲准保釋的民主派人士向《蘋果》表示，初選案中獲准保釋的民主派人士，除現金擔保及人事擔保外，還有8項保釋條件要遵守，包括：

●不得直接或間接組織、安排、參與或協調任何級別的選舉（投票除外），不論政府或非政府舉辦的任何選舉；

●不得在傳統實體／電子媒體／任何公眾平台，作出、發放或轉載任何可能有合理理由被視為違反國安法或法例中危害國安罪行的言論，或

●作出相關行為等；

●不得以任何方式聯絡任何外國官員、議員；

●每天守晚12朝7的宵禁；

●所有人不准離港，交出所有旅行證件及BNO；

●每周報到3至4次；

●居於報稱地址

初選案47人現況

至今還柙（36人）

●陳志全（48歲）

前立法會議員，5月2日辭去人民力量主席一職，並退出人民力量，並宣佈不會再參與選舉，也不會參與任何遊行、集會、示威

●朱凱廸（43歲）

前立法會議員，5月20日宣佈結束「新西團隊」，之後亦不會繼續參政

●范國威（54歲）

3月17日辭去西貢區議員職務，5月24日退出新民主同盟和政壇，不再參與各級選舉

●劉澤鋒（24歲）

5月6日宣佈退出政界，不再參與任何政治活動

●林卓廷（43歲）

前立法會議員，3月辭去北區區議員職務，5月辭去民主黨副主席職務

●尹兆堅（51歲）

前立法會議員，5月10日辭去葵青區議員職務，5月辭去民主黨中委職務

●胡志偉（58歲）

前立法會議員，5月辭去民主黨中委職務

●楊岳橋（39歲）

前立法會議員，3月宣佈退出公民黨，4月宣佈退出政壇，並在保釋審訊時，提出解散公民黨

●譚文豪（45歲）

前立法會議員，3月宣佈退出公民黨，4月宣佈退出政壇，並在保釋審訊時，提出解散公民黨

●郭家麒（59歲）

前立法會議員，3月宣佈退出公民黨，4月宣佈退出政壇，並在保釋審訊時，提出解散公民黨

●鍾錦麟（32歲）

3月退出新民主同盟，5月10日辭去區議員及西貢區議會主席職務

●譚凱邦（40歲）

3月16日退出新民主同盟，4月20日辭去荃灣區議員職務

●梁晃維（23歲）

4月辭去中西區區議員職務

●徐子見（53歲）

5月10日辭去東區區議員職務

●李嘉達（29歲）

4月辭去觀塘區區議員職務

●張可森（27歲）

5月辭去屯門區議員職務

●伍健偉（25歲）

5月辭去元朗區議員職務

●王百羽（30歲）

5月辭去元朗區議員職務

●岑敖暉（27歲）

因涉及六四集會案被判監超過3個月，5月21日起喪失荃灣區議員資格

●袁嘉蔚（27歲）

因涉及六四集會案被判監超過3個月，5月21日起喪失南區區議員資格

●吳敏兒（50歲）

3月6日辭去職工盟主席職務

●余慧明（33歲）

3月11日辭去醫管局員工陣線主席職務

●戴耀廷（56歲）

港大法律系前副教授

●區諾軒（33歲）

前立法會議員

●趙家賢（35歲）

民主黨東區區議員

●吳政亨（42歲）

無業

●梁國雄（64歲）

社民連內務副主席

●譚得志（49歲）

人民力量副主席

●黃之鋒（24歲）

前香港眾志秘書長

●岑子杰（33歲）

社民連沙田區議員

●毛孟靜（64歲）

前立法會議員

●馮達浚（25歲）

數碼行銷職員

●何桂藍（30歲）

前記者

●劉頴匡（27歲）

辦公室助理

●鄒家成（24歲）

學生

●黃子悅（23歲）

學生

獲准保釋（11人）

●鄭達鴻（32歲）

5月辭去東區區議員職務

●何啟明（32歲）

深水埗區議員，3月17日辭去民協副主席職務

●施德來（38歲）

黃大仙區議員，3月17日辭去民協主席職務

●李予信（27歲）

東區區議員，3月宣佈退出公民黨，4月宣佈退出政壇，並在保釋審訊時，提出解散公民黨

●楊雪盈（34歲）

灣仔區議會主席

●彭卓棋（26歲）

南區區議員

●柯耀林（49歲）

西貢區議員

●劉偉聰（53歲）

大律師，深水埗區議員

●黃碧雲（61歲）

前立法會議員

●呂智恆（38歲）

社工

●林景楠（32歲）

阿布泰國生活百貨創辦人

資料來源：《蘋果》資料室

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