深井豪景花園去年情人節發生寵物兇殺案，兩名男子疑將30隻貓及兔等動物從高處拋下，其中18隻動物斃命。惟律政司最終決定不起訴涉案兩人。其中一隻倖存貓隻的新主人早前入稟高等法院提出司法覆核申請，要求法庭裁定律政司的決定違法並予以撤銷。覆核許可申請今早聆訊，申請人一方陳詞指，事件關乎公眾利益，刑事檢控專員應向公眾清楚交代不檢控的理據。惟律政司不同意，質疑新主人的申請資格，並表明沒責任向公眾交代檢控決定。法官李運騰將案件押後至下月底裁決。

申請人彭樂詩（譯音）早前向律政司刑事檢控專員興訟，香港愛護動物協會亦被列為相關利害團體。申請書透露，申請人與男友於案發後從愛協領養了現時取名為Potter的英國短毛貓，並得悉牠是豪景花園事件中的倖存動物。

申請人：事件受廣泛關注 律政司有責任及早公佈 而非僅通知愛協

申請人一方今日並無親自到庭，而是委派法律代表陳詞，指答辯人即刑事檢控專員在6個月檢控期限屆滿後，才向公眾宣佈不提控，此舉不符公眾對律政司須遵從《檢控守則》的合理期望。而且即使有證據顯示答辯人在限期前作出不檢控的決定，但考慮事件受到廣泛公眾關注，答辯人有責任及早公佈決定，而非僅僅通知愛協。

申請人一方又指，由於涉案動物不能發聲，無法為自己爭取權利，因此從保護動物權益的角度出發，申請人作為公眾的一份子兼Potter的新主人，有權為牠提出訴訟。

李官指，雖然答辯人通知愛協不檢控涉案疑犯時並沒解釋原因，但事後已在記者會上表示是因為證據不足。申請人一方回應指，並非要求答辯人披露決策過程的細節，但至少要解釋為何作出有關決定。

律政司指申請人事後才領養欠興訟資格

律政司一方陳詞時透露，本案於去年2月14日發生，同年8月15日是檢控期限。當答辯人即刑事檢控專員於8月12日決定不檢控後，翌日已通知愛協，所有動作均在限期內完成。直至9月2日，答辯人因應傳媒查詢，向公眾發佈上述決定。翌日原告人向愛協領養Potter，並獲告知牠是豪景花園事件中的受害動物之一。

律政司強調，雖然答辯人在9月2日才公佈不檢控的決定，但有關決定於限期前作出，並已通知愛協。對於申請人認為答辯人須及早公佈決定，律政司表明向公眾交代檢控決定並非其職責所在。

律政司又質疑原告代表Potter提出訴訟的資格，指她是事後才領養Potter。相比之下，愛協作為拯救及照顧Potter的機構，不但與警方合作調查，亦獲警方通知不會起訴涉案疑犯。因此，愛協有更大的直接利害關係，可代表Potter的利益提出司法覆核，但愛協並沒參與是次訴訟。

律政司特意指出兩名疑兇於案發後並無「自首」

而除了愛協外，其他動保團體也比原告擁有更多保障動物權益的經驗、更多資源、以及更高專業性，可提出有關覆核。

律政司又指，只有當政府作出違憲的決定時，才可訴諸司法覆核，由法庭介入仲裁。但本案並沒出現有關情況，皆因答辯人是考慮到案件沒有達致合理定罪機會的足夠證據，才於檢控限期內作出不檢控的決定，做法並無可爭議之處。

律政司特別指出，有傳媒在報道誤指兩名疑兇於案發後「自首」，令公眾誤以為答辯人在疑犯招認的情況下仍不提控；但事實上，兩人只是到警署協助調查，並且一直保持緘默，沒作出任何招認。李官形容有關報道「不準確」及「不幸」，但表明不是想批評任何人。法官押後裁決。

【案件編號：HCAL2346/20】

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