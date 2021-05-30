【本報訊】交通警馬路執勤行徑小學雞引起爭議，昨日網上流傳一名交通警員駕駛電單車在青山公路巡邏時的片段，片段中數名單車友行經深井，一名交通警員突然從後趕上，在單車友身旁駛過時更「挑機」，踏着腳掣站起來，多次擺動車頭，又模仿騎單車姿勢，非常「得戚」。有道路專家直指該交警屬不專注駕駛，有可能發生不必要意外。警方其後解釋，指當時警員正處理一宗單車霸佔行車線投訴，正了解事件，如證實有人員違規，定必嚴肅跟進。

現場為深井青山公路青龍頭段往屯門方向，事發昨日早上，數名一身專業裝備的單車友沿慢線行駛，當時未見有其他道路使用者，部份單車友兩至三人一排前進。

單車群後有兩名交通警隨後駛至，一名警員突然沿快線加速追上，靠近單車友即刻意拖慢，更模仿騎單車姿勢，站上腳掣多次扭動車頭，態度輕佻，其他單車友看得目瞪口呆，整個過程維持五秒，交通警其後越過單車友加速前進，片段結束。

不少網民看過片段後直斥該交通警行為小學雞，質疑其駕駛態度，「揸巴士得一隻手揸軚盤都不小心駕駛」、「又唔打燈，又企起度，是否可以告危險駕駛？」有網友打趣說：「阿蛇生咗痔瘡？」

警方：處理霸行車線投訴

警方回覆證實事發昨日早上，涉事警員當時正在處理一宗有關單車霸佔行車線投訴，強調警務人員駕駛車輛執行職務時，在任何情況下均應遵守交通法例及以路面安全為首要考慮。警方正了解事件，如證實有人員違規，定必嚴肅跟進。

香港汽車會會長李耀培直指，即使不是警務人員，一般電單車駕駛者需留意路面環境，前面是否有車，「做出咁嘅行為，對於自身安全，係不專注駕駛，有機會發生意外。」他又指身為紀律部隊，一言一行作為榜樣好重要，此舉既影響形象，又不顧道路安全。

記者下午重返現場，上址屬高速公路，車水馬龍，不時有大型貨車高速行駛，亦有數隊單車隊來回行駛，深井街坊楊先生批評涉事警員有違專業操守，難以理解其做法，「好唔專業，好似諷刺緊人咁」。在深井踩單車逾10年的單車友馬先生和尹先生則指，警員行為即使為搞笑，亦是多餘，「可能見佢哋玩得咁開心佢又想玩」。馬指自己偶爾遇到私家車挑釁，「有快線唔行特登閘埋嚟慢線」，但警察挑釁仍是第一次看見，雖然動作不算十分危險，但亦不需要。

近年涉及交警駕駛的爭議不少，去年3月，一名交通警員駕駛電單車駛至昂船洲大橋，突然張開雙手上下擺動，事後警方解釋只是示意其他車輛減速。前年11月大三罷時，花名「熊仔餅」的21歲學生周柏均被交通警員以實彈槍擊中腹部，同一日亦有交通警員騎電單車撞向示威者，警方事後解釋該警員已即時休假及等候調查。

手機用戶請按此放大圖表