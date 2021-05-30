六四是一面鏡，映照人心變化。32年前港人為支持八九民運，群起在報章刊登聯署聲明，向中共痛陳利害。翻查資料，林鄭班子中，財政司司長陳茂波、環境局局長黃錦星、勞工及福利局局長羅致光都曾參加聯署，時至今日有高官對六四避而不談，部份建制派更是聞六四色變，例如立法會議員馬逢國斥責提問的記者是「攔途截劫」，拒絕回應有否參加聯署。

《八九民運報章廣告專輯》收錄1,616篇1989年的登報廣告，大部份是聯署聲明，部份聯署人士今天晉身問責官員，例如財政司司長陳茂波當年參加會計師聯合聲明，促請當局用和平及人道方法解決危機，又憂慮中共採取的行動在九七後用於香港，損害香港市民基本權利。天安門血腥鎮壓後，陳茂波亦參加一篇「我們該怎麼辦」聯署聲明。

記者向財政司司長辦公室查詢，是否陳茂波本人參加上述聯署，現時是否仍支持聯署內容，截稿前未有回覆。

環境局局長黃錦星當年是一位建築師，他參加建築師聯合聲明，反對武力鎮壓。黃錦星在2012年擔任局長前，曾稱六四「好似環保問題咁，要用良心思考問題，將來歷史，下一代會有判斷。」記者今年5月到立法會再問黃錦星，他就未有回應，匆匆走入房間。

勞福局局長羅致光亦曾參加聯署，支持學生提出民主、法治、人權等要求。今年他避談是否悼念六四，「我無呢個……需要答呢個問題。」他被記者追問曾參加多次六四晚會時，破口而出稱：「所有犯法嘢都係犯法嘅。」他重申，過往參加是合法集會，「對唔住，我咁多年參加都係合法集會。」

勞工及福利局發言人回覆本報，拒絕回應局長有否參加聯署，重申羅致光在2017年記者會表明，作為問責官員不會公開表達他對「六四」的個人看法和感受。

部份建制派議員名字亦出現在1989年的聯署聲明，例如體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國參加「港人建港」宣言，指六四震撼港人的心，令港人心有餘悸，宣言希望促進香港政制民主化，實現真正「港人治港」。

記者在立法會詢問馬逢國，是否本人參加聯署，他起初稱要開會，稍後再回應，到離開會議廳後再遇記者查詢，他就不滿喝斥，「我唔會畀人攔途截劫問我嘢，我都唔知係乜事你哋就影我，係咩目的呢？」記者遞上聯署聲明副本，馬逢國拒絕當場核實，「我係好想認真咁答，就唔係畀人攔途截劫式去問一啲嘢，問一啲我都唔係好記得，我都唔清楚嘅嘢。」

現任九龍東立法會議員謝偉俊有份參加法律界聯署聲明，反對武力鎮壓。他起初稱沒有印象，要再了解。翌日記者帶備聯署副本再查詢，他承認應是本人簽署，「當時（聲明）講嘅講法呢，因為時代唔同咗，歷史情況永遠不斷變化中，究竟當年嘅睇法、當年嘅結論有冇需要修訂呢？有冇嘢唔同，呢個係另一回事。」

六四將近，當年訴求今日再提，會否違反《國安法》？他未有正面回應，「國安方面呢，的而且確係嚴謹咗嘅，我諗大家要小心囉。」有「立法會元秋」之稱的民建聯立法會議員蔣麗芸，當年兩度參加登報聲明，包括以青年工業家獎得獎者身份聯署，聲明提到「投資是要在一個順民意的政制下從事的」。蔣麗芸拒絕回應是否本人聯署，「我唔係好接受《蘋果日報》（訪問）。」

值得一提是，當年法律界聯署名單，囊括一批資深大律師，包括李柱銘、張健利、清洪、陳景生、廖長城、梁冰濂、李志喜、余若薇、駱應淦等。部份聯署法律界人士後來擔任終審法院法官，包括李國能、鄧國楨、張舉能。曾擔任律政司司長的黃仁龍和袁國強當年亦有聯署。

袁國強曾在2012年回覆《蘋果》，指個人對六四立場不重要，重要的是市民能就六四事件或任何他們關心的議題行使法律賦予的言論自由，香港市民的言論自由得到充份保障和尊重。記者今年以電郵向袁國強查詢，今日港人能否就六四行使法律賦予的言論自由，截稿前未獲回覆。

而前特首梁振英在1989年6月6日登報，「強烈譴責中共當權者血腥屠殺中國人民」。記者翻查全書，有五篇登報聲明找到「梁振英」這個名字，包括1989年5月22日一群測量師及見習測量師發聲明，「呼籲人民解放軍明辨是非，拒絕武力鎮壓愛國行動。」

六四後再有一篇聲明有「梁振英」名字，內文譴責北京當局濫殺市民的冷血暴行，並呼籲全港財經工作者保持冷靜理智，爭取九七後香港的高度自治與自由。《蘋果》向前特首辦查詢，五篇聲明是否都是梁振英本人參加聯署，截稿前未獲回應。

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