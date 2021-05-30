【本報訊】政府多管齊下催谷市民打針防疫，據悉金管局亦向銀行界「發功」，促業界向員工推動「打針後有假期」安排。消息透露，該局擬透過銀行公會向會員銀行發通告，建議銀行界劃一給予已完成打針的員工「兩天有薪預防接種假期」（Vaccination Leave），藉此向銀行界釋出打針防疫的激勵作用。

據悉，金管局是次有薪預防接種假期，不會視作員工病假計算，不過由於接種假期牽涉具體操作仍待商討，如接種當天是否包括計入假期抑或不算，以至銀行電腦系統及人力資源休假記錄等，均需作一定調整以配合新政策安排，故實際起動時間尚待確定。

已打針金融高層抵港可免檢

若連同是次計劃發出的通告，此乃金管局自3月以來，就員工接種疫苗安排，經銀公向會員銀行發出的第三份通告，目前構思推動的「兩天有新預防接種假期」，亦是承接5月中該局總裁余偉文，致函銀公信件內提及的三大重點之一。

銀公發言人表示，銀行界早已提供支援措施，便利員工接種疫苗；針對計劃接種疫苗的員工，會員銀行已彈性處理他們的工作安排，銀公會密切留意接種疫苗相關發展，再作出適當措施。

另外，證監會上周五指已接種疫苗的金融機構高層，可申請豁免抵港檢疫安排。財經事務及庫務局昨舉例，合資格可獲豁免人士包括銀行業、儲值支付工具和零售支付系統的國際金融組織、中央銀行及金融監管機構等高級行政人員，以及保險業和證券及期貨業等高級人員。上市公司及上市申請人的董事，如因出席法定會議，例如周年股東大會及上市聆訊來港或回港，他們同樣符合豁免安排的資格。

身兼行會成員的商界立法會議員林健鋒指，正與總商會討論舉辦抽獎活動，務求將接種率催谷至七成，以達至群體免疫。他指不少商界朋友願意送出機票、酒店住宿、自助餐券、主題公園門票、儲值車票等。

至於信和、華置早前推出「打針送樓」計劃，新世界當時指正諮詢集團法律部意見，暫未有新消息。