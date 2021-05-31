人大整頓香港選舉制度後，已經延遲一年、原定今年9月5日舉行的立法會換屆選舉終延遲至12月舉行，立法會主席梁君彥曾表示今年暑假會繼續開會；但根據立法會最新文件指，7月21日例行大會後，將進入夏季休假至8月18日，休假縮短至不足1個月，而本屆大會最後會期將訂於10月20日舉行。

特首林鄭月娥早前已透露，仍有多項立法工作須交上立法會審議，包括放寬海外醫生在港註冊、打擊「起底」等；至於電話智能卡實名登記制度，當時政府同樣表示期望能於今個立法年度完成修例。不過按《議事規定》指，若有法案未能於會期完結前通過，將會失效，審議工作須在下屆立法會重新開始，變相若政府要完成目標，將須在距離休會前的17次會議中加快立法進度。

「完善」選舉制度修例今刊憲生效

與此同時，立法會日前以40票贊成、2票反對，三讀通過「完善」選舉制度修例，合共需時不足12個小時，有關條例今日刊憲生效。

政府發言人表示，將按照經修訂的相關選舉法例，妥善籌備和舉行緊接的選舉委員會界別分組選舉、立法會換屆選舉和行政長官選舉，並與選舉管理委員會和選舉事務處緊密合作，確保選舉在公平、公正和公開原則下舉行。

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