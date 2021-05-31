2022年中學文憑試時間表今（31日）出爐。考評局向全港中學發通告，指來年文憑試科目筆試將於4月22日起開考；4個核心科目筆試的開考日期則為4月25至5月3日。考評局亦預期來年將會恢復已停辦兩年的中英文科口試，並提早建議學校參考今年的場地安排，於核心科目開考期間停止面授課堂以騰出更多課室。

4核心科目4月25至5月3日開考

考評局今向全港中學發通告，指局方經考慮本學年持續停課的情況、新學年學校假期安排及近年考生的科目組合統計數據後，決定將來年中學文憑試筆試定於復活節假期後舉行。首個開考的科目筆試為4月22日的視藝科；4個核心科目（即英文科、通識科、中文科及數學科必修部份）的筆試則於4月25日至5月3日舉行。

考評局又稱，中文科的口試將安排於3月中至3月下旬舉行，而英國語文科的口試將於3月下旬或4月上旬至4月中旬舉行。不過，通告的附表暫未有將兩科口試列入考試時間表。過去兩年的中學文憑試，中文科及英文科口試均因疫情關係取消。

試場學校須暫停上課 騰出更多課室

局方雖在通告未有明言試場學校來年須因應疫情而作出特別安排，但指由於核心科目的考生人數眾多及兩個語文科目的聆聽考試對場地的特別要求，試場學校須暫停上課或面授課堂，以騰出課室作核心科目試場之用。局方指，有關學校可能須停課5天。考評局於今年文憑試開考前夕，曾去信試場學校要求其將考生座位距離擴闊及將部份在禮堂應考的考生轉移至課室。

至於部份選修科的實習試則會於2022年2月中旬起開考。考評局通告稱，體育科的實習試將於來年2月中旬至3月下旬舉行。音樂科的實習試則於2月下旬至4月下旬期間舉行。

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