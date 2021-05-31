前年10月1日反修例遊行案件，壹傳媒創辦人黎智英及支聯會主席李卓人等10名民主派人士被控組織及參與未經批准集結等罪，終被重判監禁14至18個月。港大法律學院公法講座教授陳文敏直言，法官將當日發生暴力行為的責任全歸咎於被告是「不太公平」。

稱法官未考慮被告一直主張和平理性

陳文敏今早出席港台節目時表示，留意到外界關注10.1案判刑是否過重，認為若遊行或集會本身涉及暴力行為，重判無可厚非，惟法官在量刑時，將其間或結束後發生暴力行為的責任全歸究於被告身上，沒有考慮到他人趁機發動、或被告有否嘗試避免等因素，對被告不太公平。

法官胡雅文判刑時，質疑被告以為遊行可以和平進行是「天真及不切實際」，陳文敏認為，法官未考慮到被告過往一直對和平理性的主張，若被告是真誠相信，基於個人意圖，量刑起點應有不同。

他表示，儘管法庭有責任維護公共秩序，惟若法庭判決脫離社會人士的期許或標準，會令市民對法院失去信心。陳文敏又提出，警方曾透露於2019年6至10月期間，批出過百宗集會申請，當中約20多宗涉暴力行為，顯示7成集會均是和平進行，認為法官在判刑時應更平衡各項因素。

惟陳文敏補充，主審法官於判決後三度接獲恐嚇電話，有關行為相當不要得，並違反法治精神，應該予以譴責。

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