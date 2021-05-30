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牆內的手足和義士，不少未審先囚，縱帶着無罪之身，卻先承受不知何日才是歸期的漫長監禁，盡見政權的不義與無恥。其中已被無理剝奪自由三個月的初選案眾被告，今天再上庭提訊，願你們都能安好，更願高牆外的力量，可以支撐大家繼續撐下去。

有讀者來信給初選案被告人之一李伯盧，雖然擔心與着急，但仍相信對方可克服眼前困境；袁嘉蔚向DSE生送上親筆信，鼓勵同路人和自己，「一旦人生失去色彩，閉上雙眼用心感受，絕望的人至少也會感受到黑、白、灰。」

讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com，或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部

送暖高牆逢周一至五刊出

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見字飲水

伯盧︰

對上一次透過蘋果日報得知你嘅消息，已有一段時間喇。一切還好嗎？希望係No news is good news啦～

幸好，由上個月開始關於你嘅關注組賬號（吳政亨（李伯盧）關注組@GordonNgConcernGroup）分別喺facebook、Instagram同Patreon開啟，我就可以透過呢啲渠道得知你嘅近況。而最近你亦就「堅持」同「去與留」嘅社會熱門話題作出回應，謝謝你嘅分享！同時，亦期待喺高牆內嘅你日後能夠同我哋多作交流。

5月31日（星期一）係初選47人案嘅提訊日子，實在替你有點着急。隨着提訊日子嘅逼近，再加上高牆內嘅高溫惡劣環境，想必或多或少都會令你嘅情緒帶來丁點困擾同忐忑。但我相信憑住你嘅堅毅意志，定必可以慢慢適應如此非人道嘅環境同會克服到。

只要記住敵人越係要想盡辦法去打垮我哋，我哋就要更加顯示香港人打不死嘅精神，努力堅持撐落去。喺高牆外嘅手足們絕對無忘記你哋為真香港人付出嘅一切。我哋會繼續喺安全嘅情況之下，以各種方法去鼓勵同支持各在囚人士！！！

前路縱然睇不清，我哋唯有好好調整自己嘅心理質素去奮力面對。共勉之！！！

見習劣師 Rock & Ro

＠致壹傳媒各員工：多謝你哋為香港嘅新聞自由捍衞到底

＠致因被打壓而被無理囚押嘅手足們：見字飲水，好好保重身體。只要人無事，煲底相見之日必定到來

苦中站立