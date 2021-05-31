中年清潔工被控前年8月在深水埗阻撓防暴警察捉拿爆粗青年，受審後被裁定阻差辦公罪成。被告今在高等法院上訴，重申不能排除當時只是意外阻擋。惟法官潘敏琦直言「冇呢個推論」，當日被告沒有親自作供解釋案發情況，法庭毋須替被告想像答辯理由，認為被告看見防暴警察上前行動後才「夾喺中間」，並且匪夷所思地撞警察胸口，繼而還要左右移動。最終潘官即場駁回上訴。

上訴人何永隆（50歲）被判160小時社會服務令。他不對判刑上訴，只尋求推翻定罪。案發於前年8月5日，警長馮耀彤在長沙灣道馬路準備追截灰衣男子時，上訴人被指故意趨前「心口貼心口」阻撓。

官：有幾多人行路會唔帶眼，撞埋一個防暴警員心口

法官潘敏琦表明不會干涉原審裁判官的事實裁斷，要求上訴方解釋為何不能根據案中事實推論上訴人故意犯案。上訴方陳詞指，警長和同僚當時上前移動，上訴人未必知道警方是執行職務；而且有警察向著上訴人前進，上訴人有可能是想橫過馬路迴避，混亂之間滯留路中，意外碰到警察，而碰撞未必增加警方追截的困難。

法官聞言反問：「唔係執行職務，為咗嗌交呀？為咗對罵呀？」法官又質疑上訴人的碰撞動作匪夷所思：「有幾多人行路會唔帶眼，撞埋一個防暴警員心口，除非視力有問題，智力有問題啦。」法官續指，假設碰巧撞到別人，正常反應理應是退開，「常理會彈開，之後講對唔住」，但上訴人卻左右移動，口中還說「走」。

上訴方強調，所謂左右移動只是一秒間的事，是自然動作，從影片可見上訴人迅速被警察推走，「似乎想彈開嘅機會都冇」。法官則指：「唔一定有一個法定嘅時間先叫阻撓。」上訴方重申，即使如此也可以推論屬意外，法官卻質疑其誤解推論的原則：「冇呢個推論㗎，佢（上訴人）冇作供，唔需要同佢imagine（想像）答辯。」

對於上訴方指上訴人未必知道警方追截灰衣男子，法官說最佳的證據應來自上訴人，但他沒作供，裁判官有權全盤信納警察證供，作出不利上訴人的推論。法官觀看現場影片後指，上訴人大可向相反方向閃避警察，「佢見到人哋上，先夾喺人哋中間咋嘛」。上訴方回應指，事後大家可以慢慢分析，但現場人多嘈吵，即使上訴人行為看來愚蠢，也不代表立心不良。惟最終法官駁回上訴。

【案件編號：HCMA167/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）