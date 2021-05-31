近日港台就《議事論事》其中一集，因片尾播出六四長跑片段而下架一事，掀起連串風波。港台顧問委員會今早（31日）召開會議，會議歷時3小時，廣播處長李百全於會後與一眾委員合照及聊天，《蘋果》於舉行會議的西翼等候李百全，惟李向相反方向離開。委員之一的有線前執行董事趙應春指，今天只屬例會，會議內容「無乜特別」，未有討論《議事論事》事件。被問到如何評價李百全調查員工，趙指「佢哋（港台）內部行政上、人事上嘅嘢，我哋唔會參與」。

港台顧問委員會今早9時半，於政府總部西翼召開會議。顧問委員會主席林大輝、委員趙應春、蘇紹聰、馮應謙、胡小玲等人陸續於9時許到達，惟未見廣播處長李百全於西翼正門出入的蹤影。

會議歷時約3小時，至下午12時15分完結。會議完結後，廣播處長李百全與一眾委員於會議室外大合照，相信是用以取代現時顧問委員會網頁上，委員會與上任廣播處長梁家榮的合照。合照後，眾委員與李百全聊天，並揮手道別，分批散去。《蘋果》於西翼正門外等候李百全，惟李向東翼方向離開。

稱未討論《議事論事》下架

《蘋果》於會後追訪各委員，顧委會主席林大輝指「我而家仲要開第二個會呀！」，逐匆匆離去。有線前執行董事趙應春指，「今日係例會嚟㗎咋，無乜特別」。被問到《議事論事》下架一事，他指「無乜意見」。至於如何評價李百全調查員工，趙指「佢哋（港台）日常嘅職能，我哋唔會參與⋯⋯即係內部行政上、人事上嘅嘢，我哋唔會參與」。

同為委員會成員的香港律師會前會長蘇紹聰則指，「都係每隔兩個月嘅會」，被問到會議上有否討論《議事論事》下架風波，蘇則回應「無無無，無特別講」。而中大新聞與傳播學院教授馮應謙則未有回應提問。於追訪期間，政總的保安曾一度阻止記者追訪。

林大輝由去年9月1日起上任港台顧委會主席，惟自廣播處長李百全上任後，港台與顧委會多次逃避傳媒提問。林大輝除了在履新後的首次會議曾回答傳媒提問，其後會議後均未有面對傳媒。而李百全更鮮有回答傳媒提問，上周出席立法會資訊科技及廣播事務委員會後，即使離開期間被大批傳媒包圍提問，李仍然不發一言。

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