【本報訊】今年六四集會及「毋忘六四」遊行被禁，維園燭光難再亮起。職工盟聯同醫管局員工陣線昨在銅鑼灣派發蠟燭及宣傳單張時，再遭警方截查，約10名警員到場登記街站人員的身份證資料，並取走部份單張，拍攝街站情況，其後一直監察街站。支聯會副主席鄒幸彤形容當局的打壓前所未見，呼籲港人不要放棄，強調燭光不一定要在維園，「政權越要阻止維園的燭光，其實只會令香港更多地方有燭光，越大的打壓，越會團結大家。」

鄒幸彤︰打壓是前所未見

職工盟等團體昨於銅鑼灣設街站向途人派發傳單、火柴及白色蠟燭，呼籲公眾在六四當晚燃點燭光。支聯會副主席鄒幸彤以個人名義，呼籲港人在六四當晚8時點起燭光悼念六四，「守住32年嘅約定，守住真相，守住香港人良知嘅底線」。她稱當局今年的打壓是前所未見，包括禁止支聯會舉行六四燭光集會，但港人不應因此放棄悼念六四，「政權可以針對有組織嘅活動，但針對唔到每一個人，禁止唔到大家心裏面諗咩，禁唔到我哋燃點燭光」。

鄒相信，政權企圖抹走六四真相，希望港人站出來守護真相，證明港人永不放棄，「如果我哋退讓，六四會變咗佢哋口中嘅一場風波、一場暴亂」。

醫管局員工陣線副主席羅卓堯提到，早前工會舉辦六四電影會遭電檢處阻撓，批評當局政治打壓。他續稱，六四事件與香港人息息相關，稱「冇六四，香港人唔會認清共產黨真面目」，呼籲市民以自己的方式悼念六四。