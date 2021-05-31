示威者前年11月13日在青衣堵路，警方追截時拘捕一名18歲青年，在其褲袋內搜出八條六角匙，事後青年血流披面。青年去年受審後被裁定管有攻擊性武器及阻礙公眾地方兩罪成立，判入更生中心。他不服定罪，提出上訴，案件今於高等法院處理。上訴一方指原審裁判官錯誤地單憑青年的黑色衫褲打扮和逃跑行為，便斷定他與堵路人士夥同犯案，又稱警員拘捕青年時的證供與現場閉路電視片段存有重大矛盾，令定罪不妥。法官張慧玲聽罷陳詞，押後宣判。

上訴人陳東成被指於2019年11月13在青衣擔杆山交匯處管有8條六角匙，另涉與他人以雪糕筒、磚頭及竹枝等物堵路。

代表陳的大狀今陳詞指，涉案警於庭上所作有關追捕和截停陳的證供，提及當時同時追捕陳與另一名女子，最後一手一個捉住兩人，兩人並曾聯手反抗。惟呈堂的現場閉路電視片段卻顯示，警員描述的情況與片段有重大分歧，被告是在大廈內被截停，然後遭帶離大廈外制服，從未出現他與另一名女子同時被警方捉住的情景。大狀稱有關情況不可能是瑣碎的不一致性，反映警員口供不可信，控罪應予撤銷。

上訴一方又稱，警員作供時亦指，抵達現場時只見被告站在堵路者中間，但沒有證供提到被告實際做過甚麼行為、或與堵路人士有何聯繫，加上案發地點是一個巴士站，當時只是晚上9時許，警方也同意路上仍有很多街坊；原審裁判官彭亮廷卻錯誤地單憑被告站立位置、身穿黑色衫褲，以及曾經逃跑，便認為他有可疑，推斷被告與堵路人士夥同犯案。

上訴一方大狀強調，被告當時僅為18歲的文憑試考生，在現場看見警方一到場便作出驅散和追捕，情急下逃跑實屬情有可原，裁判官不能以逃跑作為「畏罪逃走」的唯一推論。

上訴方又指，案中的六角匙細小，本身只屬家用工具，並非攻擊性武器。即使被告曾參與堵路，也無證據顯示他會利用六角匙作攻擊之用，故兩項控罪的定罪並不穩妥。

律政司代表則指，呈堂閉路電視片段僅拍到警員尾隨被告進入大廈並將他捉住拉出大廈的兩秒，同時捉住被告與另一被捕女子一事應發生在其後閉路電視拍不到的時間。警員有關拘捕的證供並不影響警員現場的觀察，環境因素已足以支持裁判官的推斷。

至於針對涉案六角匙的控罪，張官今指控方檢控基礎既稱被告用作傷人，遂查問控方其所指的目標到底是何人。律政司代表回應指，被告當時將六角匙收於褲袋中，容易取出使用，相信其攻擊目標是任何阻止他堵路的人。

【案件編號：HCMA333/20】

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