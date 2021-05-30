【本報訊】六四事件是一面鏡，映照人心變化。32年前，港人支持八九民運，社會人士群起在報章發表聯署聲明，向中共痛陳利害。32年後，曾參與六四聯署的財政司長陳茂波、環境局長黃錦星和勞福局長羅致光均避談事件。至於全國政協副主席梁振英，本報發現六四事件期間，有至少六篇以「梁振英」署名的聲明，內容包括譴責中共當權者血腥屠殺中國人民，前特首辦未有回應聯署者是否正是前特首梁振英本人。

1990年5月由支聯會出版的《八九民運報章廣告專輯》收錄了1,616篇1989年關於六四的聯署聲明及登報廣告，記錄社會各界支持民運，反對鎮壓的立場。時移世易，部份聯署者早已加入建制陣營，更有人晉身問責官員。其中財政司長陳茂波當年參加會計師聯合聲明，促請當局用和平及人道方法解決危機，又憂慮中共採取的行動在九七後用於香港，損害香港市民基本權利。六四事件後，陳亦聯同其他人士發出了一篇「我們該怎麼辦」的聯署聲明。

記者向財政司長辦公室查詢陳早年是否參加上述聯署、現時是否仍支持聯署的內容，惟未獲回覆。

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馬逢國斥記者「攔途截劫」

環境局長黃錦星當年亦有份簽署建築師的聯合聲明反對武力鎮壓。黃錦星2012年擔任局長前曾稱六四「好似環保問題咁，要用良心思考問題，將來歷史，下一代會有判斷。」惟記者本月到立法會再向黃查詢，他未有回應即匆匆離開。

曾為民主黨員的勞福局長羅致光當年曾參加聯署，支持學生提出民主、人權等要求。羅上周三拒絕回答今年會否悼念六四，對於曾多次參加六四集會，他回應時僅強調過往參加的是合法集會。勞福局回覆時重申羅致光2017年曾表明不會公開表達他對「六四」的看法。

除三位司局長外，前特首兼全國政協副主席梁振英1989年6月6日登報刊出包括「強烈譴責中共當權者血腥屠殺中國人民」個人聲明。《八九民運報章廣告專輯》中另載有至少五篇以「梁振英」署名的聲明，包括1989年5月22日一群測量師及見習測量師發聲明，呼籲人民解放軍明辨是非，拒絕武力鎮壓。而5月一份政商界聯署「肯定北京學生的行動是愛國民主運動」的聲明，亦有「梁振英」署名。

六四鎮壓後，「梁振英」與九名商界人士發表聲明，譴責北京當局濫殺市民的冷血暴行，「梁振英」其後再發出兩份聲明，包括與陳茂波、曾鈺成和譚耀宗等於6月16日刊出題為「我們該怎麼辦？」的聲明，提到「北京街頭血跡未乾，全國性的大搜捕已開始」，呼籲北京當局立即停止搜捕不同政見人士等。本報向前特首辦查詢，有關聲明是否前特首梁振英本人聯署，惟同樣未獲回應。

部份建制派立法會議員名字亦出現在六四聯署聲明，體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國參加「港人建港」宣言，指六四震撼港人的心，希望促進香港政制民主化，實現真正「港人治港」。馬近日在立法會被記者重提事件，即喝斥「我唔會畀人攔途截劫問我嘢」，拒證實曾否就六四事件發表宣言，「我係好想認真咁答，就唔係畀人攔途截劫式去問一啲嘢，問一啲我都唔係好記得，我都唔清楚嘅嘢。」

謝偉俊︰歷史情況不斷變化中

立法會議員謝偉俊當年有份參加法律界聯署，反對武力鎮壓。謝初時稱沒印象參與聲明，翌日記者向他展示聯署副本，他確認曾聯署，惟稱時移世易，「當時嘅講法呢，因為時代唔同咗，歷史情況永遠不斷變化中，究竟當年嘅睇法、當年嘅結論有冇需要修訂呢？有冇嘢唔同？呢個係另一回事。」

立法會議員蔣麗芸當年兩度參加登報聲明，包括以青年工業家獎得獎者身份聯署，提到「投資是要在一個順民意的政制下從事的」。蔣麗芸拒絕回應是否本人聯署，「我唔係好接受《蘋果日報》（訪問）。」

當年法律界聯署中包括後來擔任終審法院法官的李國能、鄧國楨和張舉能，以及前律政司長袁國強。惟袁等相關人士未再回應事件。

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