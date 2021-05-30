電影《1921》是中共慶祝建黨百年紀念活動中最重要的獻禮電影之一，眼看着似乎就要被演員們的私生活攪黃了。宣傳部門不僅要為領導們的風流艷史禁書刪帖，也正忙着為維護年輕的演員們的貞潔形象下禁令。

作為中宣部、國家電影局重點項目的《1921》，可謂根正苗紅：出品方是上影集團，戰略合作方包括騰訊影業和新華社下屬的兩個機構，導演是執導過《建國大業》、《建黨偉業》的黃建新。據稱電影籌備了四年，於2020年7月1日在上海中共一大會址隆重開拍，定於2021年7月1日更隆重地上映。

從片名看，不知道它和《建黨偉業》的區別在哪裏，但是可以肯定的是，它是又一部「建黨偉業」。在對中共歷史的歌頌吹噓方面，只會有過之而無不及。

不用說，黃建新導演對演員百般挑選，要「顏值」也要「市值」，還要有對黨的熱愛和忠誠，至少表面上的熱愛和忠誠。果然，陳坤、耿樂、袁泉、佟大為等名角都在榜上。人氣頗高的演員鄭爽在位列其中，飾演革命烈士向警予。然後她在今年1月被曝光代孕、棄養。監管部門趕緊「封殺」棄用。3月8日《1921》公佈的女性角色海報上，鄭爽扮演的向警予沒有出現。

一波未平一波又起。5月13日公佈的最新海報麻煩更大了。片方發佈的一批角色側臉海報被人發現，青年毛澤東的扮演者是偶像男團R1SE的隊員焉栩嘉。出道童星的焉栩嘉扮相和演技俱佳，然而有網友曝光他談過戀愛，不僅如此，還在戀愛期間出軌。

如此不「貞潔」，而且不「道德」的演員，怎麼能夠飾演偉大領袖？據說毛澤東年輕的粉絲們堅決不同意，打算對他進行「網暴」。更嚴重的問題被網民們提了出來，這樣一個「劣迹藝人」怎麼能夠參與重大歷史題材作品的演出，而且還扮演革命領袖？這其中的腐敗，或者投資方只顧市場不管人品的惡劣行徑，怎能讓人忍氣吞聲？

鄭爽已經拍了戲。因為她的「劣迹」，觀眾看到的偉大黨史中，向警予烈士故事會被刪掉很多。但是，毛澤東的戲份誰敢刪，怎麼刪？臨時找演員重拍？顯然來不及了。再說，找誰又能確保沒有戀愛過甚至戀愛出軌過呢？電影製作團隊陷入了沉默。宣傳部門則忙着刪帖。據說關於抵制《1921》的文章已經全部被刪除，相關討論已經被壓制。但是，有些「毛粉」們沒有退縮，聲稱要抗爭到底。

領袖可以做，飾演者不可以？

這些粉絲們稱毛澤東為「教員」。毛澤東年輕時曾做過小學歷史教員——作為一個隨意篡改歷史的政黨的長期領導人，這實在是莫大的諷刺——晚年還對美國作家斯諾說「我歷來是當教員的，現在還是當教員。」更重要的是，年輕的粉絲們以一種更加接地氣的方式，表達了和父輩們同樣的信仰：毛澤東永遠是他們心目中偉大的人生和革命導師。

令人不解的是，毛教員難道沒有用自己豐富的婚戀經歷，教會粉絲們「不許談戀愛」是多麼荒唐的要求？至於出軌，他簡直就是一個不可多得的典範。有一本書叫《毛澤東私人醫生回憶錄》，作者是曾任毛澤東醫療小組組長、解放軍三〇五醫院首任院長李志綏。書中描繪毛澤東縱情聲色，玩弄女性，私生活極為荒唐。不用說，毛粉絲會說這本禁書是胡編亂造。然後，在經過反復修飾的中共黨史中，毛澤東在井岡山和賀子珍同居時，並沒有和為他坐牢的楊開慧離婚；在延安和江青同居時，也沒有和在長征路上細心伺候他的賀子珍離婚啊。

由此可見，毛教員至少教會了粉絲們一個道理：歷史真相並不重要，一個離不開謊言的政黨可以宣稱掌握真理，一個「出軌大王」當然可以成為純潔愛情的偶像。然而，既然如此，他們為甚麼不能虛構一個演員的婚戀史呢？

根本原因是權力問題。這些粉絲跟當年的紅衞兵一樣，看起來義正詞嚴、革命十足，其實心裏非常明白，他們沒有任何權力要求和質疑偉大領袖，但是可以挑剔他的飾演者。因此，我並不替宣傳部門擔心他們會「革命到底」，在黨的百年慶典上搗亂。

長平

時事評論員