47名民主派人士因參與去年初選，被警方控以串謀顛覆國家政權罪，案件將於今午西九龍裁判法院再訊，多名還柙中的被告今早由囚車押送至法院候訊；早前獲保釋的11人陸續到庭應訊。雖然今日天氣不穩，但有市民清晨已在法院外排隊，等候進入法院旁聽，至下午法院大堂已有逾百市民等候，他們亮起手機燈為被告們打氣；天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、瑞典駐港總領事館副總領事雷博恩等下午亦到庭旁聽。

案件於下午2時半開庭，大批警員在庭外戒備，又拉起橙帶封鎖其中一條行車線和部份行人路。早前獲保釋的民主黨前立法會議員黃碧雲、鄺俊宇、灣仔區議會主席楊雪盈、南區區議員彭卓棋、阿布泰國生活百貨創辦人林景楠、已辭去民協副主席職務的深水埗區議員何啟明等先後到庭準備應訊，社工呂智恆則與養母一同到場。

瑞典駐港總領事館副總領事雷博恩、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、前立法會議員張超雄、職工盟蒙兆達下午到場旁聽。由於現場突然下大雨，法院安排市民到大堂排隊，其間有排向到場被告大喊「撐住呀！」

據悉屆時控方會要求押後案件至7月8日再訊，以便申請將案件轉介至高等法院審理。若申請獲批，根據《國安法》第22條顛覆國家政權罪，首要分子或者罪行重大的被告可判處無期徒刑，或10年以上有期徒刑；積極參加者判處3年以上、10年以下有期徒刑；其他參加者判處3年以下有期徒刑。相對有7年刑期上限的區域法院，各被告刑期上限將會大大提高。

開審前庭外情況

果燃台

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