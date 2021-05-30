【本報訊】38歲男子疑不堪情變困擾，意志消沉，昨晨駕駛一輛客貨車停在屯門龍門路，思前想後半小時，突然踩油連人帶車衝落海，途人見狀報警，消防蛙人將他救起，惜返魂乏術，警方在場撿獲遺書，訴說為情所困而尋死，案件無可疑。

死者姓鄭（38歲），據了解，鄭生前受感情及財務問題困擾，生無可戀，警方撿獲死者遺書，懷疑有人為情所困而尋死，案件列自殺。

事發昨晨8時許，龍門路133號環保園的保安員接獲途人通知，指對開海面有一架藍色客貨車在海面載浮載沉，當時車頭向下，車尾向露出水面，恐有人被困車內，報警求助。

蛙人破窗送院搶救

警方及消防接報到場，在青洲英坭廠附近尋獲該部客貨車，發現鄭戴着黑色口罩及載上安全帶被困車內，派出消防蛙人協助拯救，一小時後蛙人在水中擊破車窗救出男司機，遂送上消防滅火輪返回岸邊，由救護車轉送醫院搶救。

鄭獲救時已昏迷，奄奄一息，救護員替他戴上自動心外壓機搶救，至早上10時許搶救無效證實不治，親友聞訊趕赴醫院，得悉死訊悲傷不已。警方在場調查又翻查閉路電視，發現該客貨車於早上8時已在現場出現，約半小時後該車加速行駛直衝落海。由於龍門路對出海岸路邊沒有圍欄，警方估計鄭生前熟悉現場一帶環境。