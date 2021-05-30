經常炒作難民危機的德國極右民粹政黨「另類選擇黨」（AfD），將矛頭指尋求政治庇護的港人，並特別提到「本土民主前線」前召集人黃台仰獲庇護的案例，質疑聯邦政府有否評估支持暴力鬥爭的外國反對派組織。有旅德港人批評AfD利用流亡港人煽動排外情緒。

德國聯邦議會網站公佈一份本月18日的文件，內容是AfD聯邦議會黨團，質詢聯邦政府的香港政治難民政策，問題包括2016年2月旺角騷亂後，有多少港人獲德國政治庇護權、多少人申請及被拒原因等。

鄺頌晴斥利用受害者煽動仇外

AfD特別在文件提到香港民主派組織針對國安法的示威抗議行動，在黃台仰案例中，黃台仰與「本土民主前線」曾明確支持在政治爭端中使用暴力，如今他已在德國獲庇護，AfD質疑聯邦政府有否在原則上，評估過支持暴力鬥爭的外國反對派組織，及其申請政治庇護的成員，有何評估標準。AfD又質疑聯邦政府是否知道「本土民主前線」這個組織，如果知道，又有否就其目標和支持暴力的姿態形成政府立場。

另外，AfD又提到協助流亡港人申請德國等歐洲國家政治庇護的組織「避風驛」，質疑聯邦政府是否意識到，這類組織可能提升其他國家反對派人士尋求德國政治庇護的意願。

旅居德國的香港留學生鄺頌晴在德國《世界報》撰文，批評AfD是污名化香港民主派受害者，認為AfD正在「殘忍且卑鄙地」利用流亡港人，煽動仇外情緒。

德國之聲