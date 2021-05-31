「港版國安法」實施至今近一年，以「結束一黨專政」為綱領之一的支聯會屢被傳出會被取締。全國港澳研究會理事田飛龍今（31日）在報章再撰文指，支聯會綱領違《國安法》，並指保安局可要求支聯會刪除「顛覆綱領」，或以類似「香港民族黨」方式取締。支聯會秘書蔡耀昌質疑，田飛龍的言論並沒清晰法律根據。

早於今年4月，特首林鄭月娥被問及對於「結束一黨專政」口號會否違反《港區國安法》，當時她未有明確答覆，僅稱須視乎法律、證據和行為。基本法委員會前副主任梁愛詩同樣表示，「結束一黨專政」口號有否違法要視乎行為，但應要避免有違反憲法的言行。

惟田飛龍今在《星島日報》以「『顛覆綱領』無法與國安法秩序兼容」為題撰文，指支聯會五大綱領之一「結束一黨專政」是「顛覆綱領」，不能兼容於國安法秩序，必須調整或刪改以符合法律要求，或為繼續對抗法律而承擔罪責。

他又指，支聯會是「踩界」，具有危害國家安全的現實性和違法性，從組織、綱領、網絡、行動等，支聯會已是「一支標誌性的海外民運力量」，並長期利用「1989年事件的政治遺產」，田又指香港過分包容的政治自由及海外各種勢力的支持。

田飛龍指，過往由於一國兩制下，香港法律環境的特殊性，一直未能通過基本法23條立法，加上中央治港高度節制，放縱支聯會的「顛覆綱領」及危害國家安全的行為；稱保安局可要求支聯會刪除「顛覆綱領」，清查和消除具政治顛覆性的行為元素，若對方拒不更正，則可研究按照類似「香港民族黨」取締執法方式，對支聯會的社團資格進行法律上的處理。

蔡耀昌促田飛龍加以解釋

支聯會秘書蔡耀昌今在《千禧年代》上指，田飛龍並非首次談及支聯會或違《國安法》，但認為田的法律根據並不清晰，代表性亦成疑。 蔡促請，田飛龍應就其曾發表的言論加以解釋，包括「忠誠廢物論」，「希望田教授作為法律學者，講嘅嘢都有清晰嘅法律分析同依據。」

對於支聯會被警方拒批六四晚會，蔡耀昌表示失望及遺憾，認為疫情已經放緩，故不認同警方及遊行上訴委員會的結論，強調支聯會已盡力爭取合法的遊行集會，並重申支聯會委員及義工屆時將不會以組織身份到維園參與任何活動，市民可自行決定以甚麼形式悼念。蔡耀昌又表示，位於旺角的六四紀念館已重新開放，另設「悼念區」，6月4日當晚將開放至晚上10時。

近日有不少團體退出支聯會，他表示退出只佔少數，不會影響支聯會整體運作，亦會尊重各團體的決定。

此外，中共喉舌《大公報》、《文匯報》近日不斷追擊支聯會。《大公報》今日社評批支聯會「反中亂港」之心不死，被依法取締只是時間問題。文中指「死心塌地攬住支聯會的鐵桿分子也是極少數」，大部份成員抱持觀望態度，並考慮以「不退出而淡出」方式轉型；又警告若不與支聯會切割，即代表認同支聯會的政綱，如「一腳踩在挑戰國家安全的紅線之上」。

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