【本報訊】警方禁止支聯會原定昨日舉行的「毋忘六四」遊行及六四維園燭光集會，但無法抹殺港人對六四的記憶。六四紀念館昨正式重開，舉行名為「八九民運與香港」主題展覽，今年更首次設場區，讓市民到場獻花。支聯會認為展覽不會有法律風險，除非「講事實都係犯法」，又認為市民今年可用自己方式悼念六四。支聯會副主席鄒幸彤則以個人名義呼籲市民六四當晚8時點起燭光悼念六四，「守住香港人良知嘅底線」。

六四紀念館昨日重開，並舉行名為「八九民運與香港」主題圖片展覽，除了展出過去31年香港六四悼念集會的相片，亦有展板將1989年5月及6月時中港發生的民運大事並列，配合今次展覽主題。館內亦設有小場區，讓市民可在場區內獻花悼念六四死難者。

蔡耀昌：歡迎市民獻花

支聯會常委盧偉明認為，每個人也有責任守護記憶，「只要今日每人多走一步，再大再廣的打壓亦阻止唔到我哋將史實傳播出去」，又相信今次展覽不會產生任何法律風險，「除非我地話今日嘅香港，連講真相、講歷史、講事實都係犯法」，展品只是將市民32年來的堅持真真實實地寫出來，希望透過紀念館將史實薪火相傳。

支聯會秘書蔡耀昌指，限聚令於私人地方不適用，認為展覽合情合法合理，由於維園集會被禁，蔡歡迎市民6月4日當晚到紀念館獻上鮮花。蔡又稱，現時嚴峻環境下，市民參與活動前應再三評估自身可能要面對的風險，希望市民能用自己的方式悼念六四，大家都能夠走得更遠和「be water」。

韓東方：記憶越禁越清楚

八九民運中參與創建北京工人自治聯合會，後來遭北京拘捕判監的韓東方，現居於香港，他昨午與家人現身紀念館。韓不認為香港不能再談六四，即使內地不容許巿民提六四，但仍能以其他方式表達，例如「5月35日」，「其實有啲嘢係唔使驚，如果過份解讀，反而效果係相反，信自己係好啲」，認為「自己唔驚就唔使驚人哋」。對於悼念六四，韓強調最重要是內心，不應受悼念方式規範，若中共禁港人講六四，只會令其成為記憶，「限制變成一種延長，更令人記憶更清楚」。