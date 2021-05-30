能夠讓世界經濟走出泥潭的只能是美國。美國是唯一能讓有效新冠疫苗全球推廣的國家；美聯儲和財政的快速行動；最大的消費市場保持活力；美國經濟復蘇對世界經濟復蘇本身帶來的推動將在今年6月開始顯現威力。本輪世界經濟衰退與歷史上疫情大流行後出現明顯的不同：以前世界性疫情流行後，會出現貧富差距縮小，而本輪卻擴大了；以前政府應對相對遲緩，這次財金應對相對較快；這次美國為主的多家製藥廠推出有效疫苗速度相對較快等。

其一，美國疫苗是解決經濟問題治本之藥。美國的科技包括醫藥是世界最發達國家，當去年疫情世界大流行之際，把希望寄託於美國科技界想必不僅是我一個人了，而不是對無能的世衞抱一絲幻想。上周美國疾控中心表示，美國已有半數成年人完全接種了疫苗，61.6%的成年人已接種了至少一劑，並且這些疫苗對變種病毒亦有效。美國很快將達到足夠數量群體免疫之需，之後，美國大廠將會向全球其他國家大量出口有效疫苗。疫情是導致本輪世界經濟衰退最根本的原因，隨着疫苗的推廣，將會逐步在世界範圍內恢復生產，國際貿易與旅行等逐步趨於正常。

其二，美聯儲和行政當局出手穩準狠，遏止了硬着陸風險。去年3月美聯儲直接降息一百多個基點將基準利率接近零利率；特朗普政府推行稅收減免和向民眾派錢。美聯儲和當時政府做法對世界各國央行與財政部門起到示範作用，有效阻止了更大衰退。這次美國應對經濟危機遠遠超過應對08次貸危機，一年多前美國當局還如同小布殊那樣拖遝，世界經濟真是不堪設想。

不可替代的最大消費市場

其三，美國2021年第二季度經濟增長將創歷史最高的同比增速，極大激勵美國與世界走出經濟衰退陰霾。2020年，疫情在美國全面爆發導致停工停產，嚴重影響了經濟發展，去年第二季度美國國內生產總值按年率計算下滑31.7%。不過，美國經濟自去年三季度已經大規模修復，去年第三季度美國GDP按年率計算增長33.1%。未來，如果用今年二季度與去年同期比那將是巨大的反差，不過，依此證明拜登多麼會搞經濟將是個未來發生的笑話了。

其四，美國經濟強勁復蘇拉動了世界經濟反彈。美國經濟強勁復蘇始於去年美國大選之前的三季度，當時，特朗普要求各州復工、復學在民主黨人執政的藍州遭到全面抵制，然而，經濟依舊保持整體復蘇。美國作為世界最大消費市場，為世界經濟反彈做出了不可替代的拉動作用，今年前四個月，中美貿易額再創新高，中國從美國獲得貿易順差千億美元，僅是一例。

其五，拜登停下閒不住的大撒幣之手，美國和世界經濟會更好。解決經濟問題，在經濟所處不同的時期應該採取不同的政策，而非一成不變。年初，拜登更改了特朗普9,000億美元對民眾紓困計劃，增加至1.9萬億。並將計劃推出2.3萬億美元基礎設施建設計劃，數千億美元環保計劃，還有花樣翻新的為所謂的貧困人口建立住宅計劃等社會主義美好規劃等。

美國是消費在經濟總量佔到70%，早期因應對疫情沒有特效藥、沒有疫苗情況下，給民眾紓困發錢讓其消費從人道還是從經濟上看都是必要與合理的，當疫苗普遍推廣、疫情得以抑制情況下無限大撒幣，只會加重通貨膨脹，只有當停止對有勞動能力卻不工作的人大額補助，美國失業率才會降下來，貨幣和財政政策才會退出。

賀江兵

中國金融學者