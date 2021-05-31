持續近年半的疫情令不少學校被迫取消活動。幸疫情近期明顯放緩，有兩間津貼小學合辦「空中畢業禮」，共160名師生屆時將乘坐飛機環繞香港，並於機上舉行畢業禮。籌備畢業禮的小學校長稱，盼盡力為一眾畢業生與留下難忘回憶，又強調校方及工作人員均會做足防疫措施。

佛教林炳炎紀念學校及佛教黃焯菴小學，早前決定於6月29日合辦「夢飛翔」畢業禮，共137名畢業生當日早上將乘坐香港快運航班環繞香港約1.5小時。學生只須付100元參與，其餘約750元機票及相關費用將由學校全數補貼。

佛教黃焯菴小學校長許定國表示，由於過去一段時間兩校均因無法舉行課外活動而積存一筆津貼，故希望以低廉價錢舉行一個別開生面的畢業禮，讓一眾畢業生不論家庭階層及出身背景，均能一嚐翱翔天際的滋味。

許又強調，學校重視同學的體驗學習，但亦會做足防疫措施。他指所有參與師生會於上機前3天進行快速檢測；其他工作人員登機前亦須先接種疫苗或接受檢測。機上不會派發任何食物，並須全程佩戴口罩，在機上派發的樽裝水亦會印上編號讓學生識別。客機重返機場後，學生亦會與其他旅客分開通道到抵港大堂。

畢業生望與同學機上留影

而佛教林炳炎紀念學校校長李玉枝稱，過去的畢業生或會有畢業營等惜別活動，但疫情令過去兩年的畢業生均無法參與，故希望借此活動留下珍貴回憶，「相信大部份同學都未試過同朋友一齊搭飛機。」李亦稱，空中畢業禮屆時亦有空中服務員分享工作點滴。她希望同學能在升中前夕開始思考夢想，「有夢想嘅人，自然會努力、積極、進取」。

首次搭飛機的佛教黃焯菴小學畢業生洪小彬表示，對當日的典禮十分期待，盼能與同學在機上合照。而佛教林炳炎紀念學校畢業生李嘉晴更稱，希望日後能成為飛機師帶家人環遊世界。不過兩人均坦言對升中後能否適應新環境及認識到新朋友感擔憂。

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