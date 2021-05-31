本港疫苗接種計劃展開逾3個月，但疫苗接種率不足兩成，官商近日出招全力谷針，包括政府將落實公務員打針假、地產商則送樓抽獎等。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明接受港台訪問時表示，相信有人會不顧健康去打針抽獎，但認為港人理智，「畀咗錢無命享都難搞」，強調健康是無價。

崔俊明在港台節目《千鿋年代》表示，政府與商界及公營機構提供接種疫苗誘因是好事，顯示各方一呼百應，而且是「一條心」希望市民盡快接種疫苗，達至群體效應。但被問到會否擔心即使健康有問題、不適合接種疫苗人士仍前往打針，他表示「為咗層樓唔理健康打咗（針）去抽獎實有，但相信香港人理智，（否則）畀咗錢無命享都難搞」，強調健康是無價。

崔俊明又說，現時仍有約8萬劑BioNTech存貨，建議政府將疫苗接種門檻降至12歲或以上。他解釋，本港12至15歲人口有24.3萬人，若群組有一半人接種，即會有約12萬人接種，可以用盡現時餘下的約8萬劑BioNTech，並建議政府可派出外展隊到學校，為學生接種疫苗。

倡政府預購未抵港BioNTech轉購第二代疫苗 未來採購量減半

對於政府早前稱由於市民對疫苗需求趨疲弱，可能延遲付運或捐出部份未抵港的復必泰（BioNTech）疫苗批次予其他國家。崔俊明認為這是其中一個可行方法，並指現時仍有約550萬劑復必泰疫苗未付運抵港，建議港府與藥廠商討，除將部份捐予世衞外，亦可將另一部份轉購特別針對變種病毒的第二代疫苗，作為第一代疫苗的加強劑。但他同時提醒市民，不要以為可直接打第二代疫苗，因現時4項研究當中，有3項都顯示要先打兩劑第一代疫苗，才可接種第二代疫苗。

崔俊明表示，政府最遲7月要決定將幾多劑疫苗捐予世衞，以預留時間給受惠國家地區準備、化驗品質等。他續說，政府今次每款疫苗分別購入750萬劑，建議政府日後再採購時，可將採購量減半至每款375萬劑，並指隨着疫苗技術成熟，藥廠能大規模生產，以復必泰為例，藥廠將在內地興建廠房，供應可趨穩定，而且屆時即使供港疫苗不足夠，要加碼購入都可以很快運抵香港。政府亦可考慮購入國藥滅活疫苗，指其數據較科興多，並已獲世衞承認。

過千食肆7月中起提供針後晚市7折

行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人今早於港台節目表示，飲食業界計劃於7月中旬起，為已打針市民提供晚市7折優惠，每枱至少4名食客，「應該唔只淨係做7月嘅，我相信會去埋8月甚或9月中嘅」。他指，業界反應良好，暫已有過千間食肆表明參與，並涵蓋茶餐廳、高檔次及中價餐廳等，稍後將設置網頁並上載相關食肆資料，旅發局亦將協助宣傳。

張宇人提到，曾討論是否僅於平日提供折扣，經討論後，認為「都係簡單啲每日都做」，至於為何優惠不包括午市，他指出，不排除午市食客較多，惟多數「食得快、走得快」，而且要員工在繁忙時間檢查食客有否打針，實行上較複雜。他又強調，現時計劃只是「門檻」，日後或會推出更多誘因。

「打針假」應涵蓋非公務員合約員工

對於政府或落實公務員針後假期，華員會會長利葵燕表示，會方上星期曾向政府提出類似建議，認為所有政府僱員在每接種一劑疫苗後可享假期，並提出於政府合署等地提供展接種隊，方便員工打針；部份人或因健康理由不宜打針，則提議可長期於部門內擺放樣本樽等，方便員工檢測。她透露，局方初步反應正面，指政府亦視接種疫苗為目前「頭等大事」，將想方設法推動。

利葵燕強調，可以理解部份人對打針感猶豫，政府作為全港最大僱主，應提供口頭鼓勵外的實質幫助，「 係作為顧主嘅責任嚟」，又指打針後假期肯定有好處，「對生理和心理都肯定有有幫助。」她認為，做法不會構成太多行政程序，在行政上是「完全可行」，相信只要分散並有秩序地放假，將不影響政府服務運作。至於早前已經「一馬當先、為己為人」打針的公務員，她指應可補享假期，以示鼓勵。

她又指，非公務員合約制員工等所有政府僱員，亦應同樣享有針後假期，政府更應要求外判商推行相關政策。

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