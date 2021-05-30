STEM（科學、科技、工程及數學）教育是全球教育趨勢，前財政司司長曾俊華接受訪問，批評現時香港學校課程過時，更被公開試牽着走，未能覆蓋「STEM」，以致創意、批判思維、溝通協作等21世紀必備技能發展不全，「絕對需要」檢討；但教育官僚架構如「航空母艦」龐大，教育制度一日「未爛」都不易自行「轉彎」改變，曾俊華創辦的「薯片叔叔共創社」早前邀中、小學校長聚會，探討由下而上推動改變。

「19世紀嘅課程、20世紀嘅老師，點樣處理21世紀所謂『數碼土著』嘅學生呢？」曾俊華表示，現代的教育是19世紀工業革命後的產物，當時需要有知識的工人投入生產，才開始有廣泛的教育，但21世紀已經是第四次工業革命，19世紀前世界的知識翻倍要一個世紀的時間，現在卻只需18個月，但香港學校課程和老師培訓，卻仍停留在19、20世紀。

曾俊華舉例指，小學生現時仍要學習用紙筆運算「5位數除3位數」，但今時今日「你畀個電話佢，佢4、5歲已經識得做到」；又例如中學要學習如何解平方根，「係好鬼複雜，但我而家幾秒鐘，我撳一撳已經撳到出嚟」。他認為21世紀的教育，不應再操練這些技能，「我覺得教係重要嘅，佢要知道個理論係點樣，但仲需唔需要做幾十本作業簿呢？」

同場受訪的萬鈞伯裘書院校長黃頴東亦認為課程追不上時代，例如資訊及通訊科技（ICT）科仍在教PowerPoint和Word，教科書上USB和硬碟的定義要學生硬背，其實「完全唔需要」，其學校改為遊戲式學習（game based learning）和編程，教育局人員卻會問他「點解你唔教我要你教嗰啲，你教第啲？」

面對過時的學校課程，曾俊華認為絕對有需要檢討，STEM教育應是主流教育而非課外活動，但現時中學被文憑試（DSE）「控制咗成個課程」，更反問「點解我哋仲要有DSE呢？我唔明嘅。」他認為，若非資源問題，不需要篩選學生，「我一向都覺得，大學應該邊個都可以讀」，只要想讀大學，便應給予發展興趣的機會，而人才亦不一定需要大學學位。

在政府工作多年的曾俊華自言對官僚架構有一定了解，教育部門有如「航空母艦」，「行緊某一個方向你叫佢轉彎，180度轉，係好難嘅事」。他形容，改革會影響很多不同持份者，相信若非有外在動因，教育制度一天「未爛」，當局也不會設法補救，故希望推動民間社會由下而上，逐小推動改變以「重塑教育」，包括由薯片叔叔共創社為學校提供國際化的教師培訓計劃，以及國際虛擬機器人大賽，望能擴闊師生的國際視野。

對於目前教育界出現的離職以至離港潮，曾俊華認為教育界也是社會其中一個「橫切面」，「好多嘢對成個社會有影響，對教育界一定都會有同樣影響」。曾認為，教師當然會對自己子女的教育特別敏感，會探索怎樣的教育比較適合子女發展，亦是必然的事；現在看到已有很多轉變，但現在仍在早期，要繼續觀察會如何發展下去。

4年前參選特首落選的曾俊華，當時在選舉論壇中稱，回顧香港教育有種「不堪回首的感覺」，包括TSA扭曲教育生態、大學人事紛爭不斷、學生自殺等，其教育政綱包括教育投資增至GDP4至5%，增加經常經費不少於50億元，承諾檢討特首應否出任大學校監，及取消所有TSA，當時教協表態，35名選委會全投曾俊華。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）