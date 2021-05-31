政府出招谷針，包括落實公務員打針後享有薪假期安排、列疫苗接種為日後外遊「必不可少的要求」，並預告如第五波疫情來臨，或將限制未打針者進入食肆、學校等「高風險場地」；同時考慮為已接種疫苗人士光顧之Ｄ類食肆獲進一步放寬限制，包括放寬入座限制及營業時間。

呼吸系統科專科醫生梁子超指，即使接種疫苗後仍有感染風險，萬一出現第五波疫情，當局仍應以圍堵方式應對，而非預告如何放寬個別群組，批評政策方向有基本問題；對於政府批准已打針的金融機構高層來港時免檢，梁指做法危險，如相關人士來自極高風險地區，「根本唔應該批」。民主黨批評新措施剝削市民接種的選擇權：「唔打針嘅人都會戴口罩，點解打咗針相差咁遠？」

梁子超指政策方向「有基本問題」

呼吸系統科專科醫生梁子超指，政府公佈的政策方向有基本問題，現階段應嚴防第五波輸入，而非預告第五波輸入時會如何放寬個別群組，因即使接種疫苗後仍有感染風險，萬一出現第五波疫情，當局仍應以圍堵方式應對，包括關閉涉事場所等，「你一係就唔會發生第五波（疫情）；如果真係有發生，你就唔好諗住呢啲『半桶水』措施可以控制到」。

他又指不應怪責例如長者群組接種率不高，因很多人是受到初時疫苗副作用或不良事件影響接種意欲，加上政府處理不當，造成誤解。他認為，政府現應推出正面的政策，釐清市民憂慮，同時繼續嚴防外來輸入。

放寬金融業高層來港強檢 專家：做法危險

對於政府近日批准已接種疫苗的金融機構高層，來港時豁免接受強制檢疫，梁認為做法危險，如相關人士來自極高風險地區，「根本唔應該批」，因以往聲稱豁免強制檢疫人士會獲「點對點」接送到酒店等措施，事後都發現仍有傳播可能。

梁又認為，醫學界對變種病毒的了解未算詳盡，外國已有案例，即使已接種兩劑疫苗後，仍可感染：他認為政府不應當接種疫苗後的人是「銅皮鐵骨」去放寬措施，以免造成誤解。

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促政府正視廣州疫情 檢視「回港易」機制

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指，不評論政府今次相關政策的手段是否恰當，但認為現時廣東省疫情復燃，香港不能獨善其身，政府必須「做啲嘢」提高疫苗接種率。

他指在廣州不少人是無症狀感染，但並未列入確診者，而變種病毒或已慢慢適應人體，政府應檢視「回港易」機制，如加入14日強制酒店檢疫和數次檢測，並考慮為所有入境人士進行抗體測試，以防止再有變種病毒由周邊地區輸入香港。

他又指本港疫苗接種率低，部份是源於對政府的不信任，但希望港人不要將接種疫苗與對政府不滿拉上關係。對於今日再次出現初步確診源頭不明個案，涉及一名警員，曾指難以確認本港傳播鏈是否已完全切斷，大型集會短期內料仍難推行。

病人政策連線：禁足令影響市民基本權利

病人政策連線主席林志釉對政府預告，如再爆疫或會禁止未打針者進入食肆、學校、地盤、宿舍等場所，他稱對有關措施有保留。林指，部份人是因身體狀況或打針有較大風險而沒有接種疫苗，限制他們進入有關場所等同懲罰，不能進入該些場所會影響進食、教育、工作及居住等基本權利。

民主黨批剝削市民接種選擇權

民主黨醫療政策副發言人袁海文指，若疫情嚴峻採取較嚴厲的防疫措施是無可厚非，但現時本港疫情穩定，當局卻以威迫利誘市民進行具入侵性的疫苗注射，關注市民接種的選擇權利被剝削，「即使唔打針嘅市民都會戴口罩等防疫措施，點解打咗疫苗（待遇）就相差咁遠？」他指，有市民對疫苗沒有信心，「純粹以剝削權利嚟達到公共衞生效用，我覺得好不合比例」。認為政府當務之急，應全面檢視疫苗接種處理及公眾信心。

至於廣東疫情持續，袁海文指，內地當局因應廣東省疫情升溫加強檢疫，認為港府不應忽視相關風險，應收緊廣東省「回港易」限制，要求由疫情嚴峻的廣州市返港人士須接受隔離檢疫。他指政府外防輸入措施應一視同仁，不應雙重標準，指新加坡旅遊氣泡計劃都設有熔斷機制，為何「回港易」計劃卻欠奉。

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