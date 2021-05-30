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【本報訊】警方以限聚令及防疫為由，反對支聯會原定昨舉行的「毋忘六四」大遊行及六四當晚的維園燭光集會，但昨中午警方在原定遊行集合地點灣仔修頓球場駐過百警員重兵戒備，示威常客王婆婆撐黃傘及高舉悼念六四標語出現，遭大批警員包圍，她其後打算由灣仔步行至西環中聯辦，遭30名警員尾隨勸喻及拍攝，最終只行了550米，去到灣仔警察總部對面便被警員截停，以涉嫌非法集結拘捕。關注人權組織批評王婆婆「一人集結」被捕絕對是濫捕，事件在六四前發生，明顯是政治拘捕。

支聯會原定昨午3時舉辦的遊行，由修頓球場集合，經皇后大道前往中聯辦附近；昨午2時，過百警員已分佈灣仔多個地點，包括港鐵站各出入口及修頓球場，有警員手持兩叠限聚令告票簿走近聚集人士，並截查部份人，其中不乏身穿黑衣青年。

黑衣青年疑無身份證被捕

下午2時許，人稱「王婆婆」的示威常客王鳳瑤（64歲）到達修頓球場，她揮動披着英國旗的黃色雨傘，手持「32、June 4th，六四天安門哀歌」標語，在球場門外席地而坐，在場警員大為緊張，上前將她包圍並要求離開。

其後王婆婆高舉雨傘和標語，打算獨自徒步到西環中聯辦，她一開步便有穿制服女督察貼身尾隨，又有負責攝錄的警員、便衣警及傳媒聯絡隊等近30人浩浩蕩蕩跟在身後。她續行300米，去到香港遨舍衛蘭軒外遭警員截查，擾攘10分鐘再起行。

王婆婆再行到警察總部對開天橋，即金鐘道與皇后大道東交界處前再被截停，距離起步點修頓球場僅550米，王婆婆不滿質問攔路警：「我得一個人，得一個婆婆，點解唔畀我行？」其後她被指涉嫌非法集結被捕，多名女警合力將她押上警車，同時沒收黃傘及標語。

此外，職工盟總幹事蒙兆達曾在修頓出現，亦遭警員截查，最終獲放行離去。至下午3時許，一名穿黑衣青年因未能出示身份證明文件，被警員反鎖雙手帶走。

警方濫捕濫控猖獗，據《公安條例》第18條列明，非法集結是指當有三人或多於三人集結在一起，作出擾亂秩序或作出帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為，導致任何人合理地害怕他們的行為會破壞社會安寧，最高可處監禁五年或可罰款5,000元並監禁三年。

涉煽惑參與未經批准集結

大律師陸偉雄認為，若是一人慢慢步行，又不是停留在固定地點，基本上不違《公安條例》第18條非法集結中「凡有三人或多於三人集結在一起」的定義。有不願具名的關注人權組織人士慨嘆今次是政治拘捕，他指王婆婆一個人拿傘慢行，質疑怎樣能破壞社會安寧，現時香港已經大變，今次拘捕王婆婆正值六四前的敏感時刻，政治拘捕不言而喻，他估計警方是先拉人作阻嚇，再研判是否控告，反映香港自由已嚴重削弱。

警方回覆表示，昨下午約3時發現灣仔軒尼詩道一球場外，有一名女子舉標語及叫口號，遂上前截查並發口頭警告，該女子拒合作。人員初步調查後拘捕該名65歲姓王本地女子，涉嫌明知而參與未經批准集結及企圖煽惑他人參與未經批准集結，案件交港島總區公眾活動調查組跟進。