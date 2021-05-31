前年9.29 「全球反極權遊行」，近百人在政總一帶遭埋伏警員拘捕，同被控暴動罪，其中三男今早率先在區域法院受審。根據控方開案陳詞指，當日有近500名示威者於添華道近政府總部的行人路、以及夏愨道的行車道與行車天橋聚集，有人向政總投擲汽油彈、磚頭、石頭及硬物。及後在政總內駐紮的警察衝出，拘捕大量示威者，警方稱看見有被告向警員投擲磚塊，亦有被告遭目擊在地上拾起一把雨傘。

控方今早甫開庭即表示，由於拘捕其中一名被告的警署警長為飛虎隊成員，身份需要受到保護，故向法庭申請匿名令，獲法官陳廣池批准。

三名被告依序為莫震宇（34歲）、楊樂謙（21歲，學生）以及李其浚（23歲，電腦技術員），同被控在夏愨道政府總部外一帶連同其他人參與暴動。

控方開案陳詞指，2019年9月29日，一些市民組織了公眾遊行，惟當天警方除了向「菲華桃園堂香港分會」舉行的「慶祝王公誕辰巡遊」發出不反對通知書外，沒有向港島其他地方的活動發出不反對通知書。

下午1時至2時期間，約2萬名示威者在崇光百貨外聚集，等候遊行開始。警方重複發出警告，提醒市民指遊行未獲授權，但示威者繼續從銅鑼灣出發，沿軒尼詩道及金鐘道向政府總部推進。

下午約3時45分，約200至300名身穿黑衫的示威者到達政府總部外，以障礙物及交通圓錐筒堵塞馬路，並且佔據了夏愨道的行車道及行車天橋。約半小時後，在添華道近政府總部的行人路以及夏愨道的行車道與行車天橋聚集的約500名示威者，開始向政總投擲汽油彈、磚頭、石頭及硬物，其中一些汽油彈擊中政總外圍的水馬，引起火警。

警方透過廣播發出警告及展示警告旗幟，並且間竭性發射催淚彈，又在添華道上利用水炮車將藍色染料射向夏愨道，惟示威者仍在政府總部外逗留，並繼續暴力行為。

約4時48分，在政總內駐紮的警察從添美道的政總停車場及緊急出口出來並衝上夏愨道，聚集的示威者看見警察後逃走。

此時，高級督察韋鑑洸在夏愨道西行線時，看見被告莫震宇向警員投擲磚塊，於是將他拘捕。另一名警署警長則拘捕了正向海富中心方向逃跑的楊樂謙。

另外，警員植振權在衝出夏愨道時，看見政總外行人路上約有100名戴頭盔、口罩、護目鏡、手持長傘的示威人士叫囂或掟雜物，及後拘捕了正往海富中心方向逃跑的李其浚。警方攝錄片段拍攝到，李曾在地上拾起一把雨傘。

控方指，在所有關鍵時刻，三名被告均在政府總部外集結暴動，他們各自並共同參與由自己及其他人構成的暴動。聆訊繼續。

【案件編號：DCCC969/20】

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