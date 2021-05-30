【本報訊】政治環境窒礙港人生育意欲，勞福局長羅致光於網誌表示，本港去年總生育率（TFR）跌至0.87，創有紀錄新低，羅歸咎於社會事件及疫情影響導致港人拒絕生育，又預計生育數字會持續下跌。有社會政策學者直指港人拒生育由政府一手造成，「生出嚟都唔知佢會接受咩教育」。

鍾劍華：生出嚟唔知受咩教育

按統計處數字，從1981年有紀錄起總生育率最低的年份是2003年，為0.9，當年除了爆發沙士，亦因董建華政府急推23條立法，引發數十萬港人7.1上街。

17年後的2020年，該紀錄終被打破。羅致光在網誌中透露，去年總生育率僅得0.87，形容情況「遠低於過往可預期的範圍」，並將原因歸咎於前年的社會事件及後期接踵而至的疫情。羅稱本地的研究亦指影響生育的因素很多，較為明顯的是未婚比例及結婚年齡上升、樓價相對收入比例上升等；幼兒照顧亦是因素之一。

香港民意研究所副行政總裁、社會政策學者鍾劍華指，香港生育環境向來不理想，但去年跌至新低，反映政府過去20年推動的人口政策相當失敗。他續指，港人對前景缺乏信心，未必再有生育意願，預計生育率短期內無法回升，「連保持住呢個水平都難」，加上年輕人口急速向外流，香港嚴重人口老化問題勢進一步加劇。

鍾劍華表示，無可否認社會動盪的確令港人不敢生育，但認為港人生育意願下跌的關鍵原因是由政府一手造成，「生出嚟都唔知佢會接受咩教育、會唔會俾政府洗腦，如果政府仲係用呢個態度治港，香港嘅生育率唔會有改善」。

幼兒教育人員協會主席甄可安亦指，近年香港政經環境及教育政策急速變化，不少家長即使考慮生育，也未必願意讓子女在香港接受教育。港大社會工作及社會行政學系講座教授、人口政策學者葉兆輝認為，羅致光形容低處未算低「都唔係錯」，目前關鍵是如何清除希望生育的港人所面對的障礙，要令他們認為「香港係可以繼續居住嘅地方」，故政府有責任想辦法重建安穩的社會環境。

情侶趙先生及楊小姐明言暫時不打算生育，因為香港政治環境不穩定，不適合小朋友成長。他們又說，香港學童學習壓力大，且「思想箝制得好勁，驚學得唔好」，即使將來生育，也會考慮送子女到外地升學。

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