【本報訊】元朗八鄉粉錦公路上輋富興花園，一名63歲退休水警遭四名兇徒伏擊受傷，右手腳及左腳受創，血流如注，目前仍然留醫，案件由元朗警區重案組跟進，暫未有人被捕。其妻承認丈夫並非首次遇襲，今次懷疑與鄉黑勢力有關，估計因她敢於發聲揭露黑暗，觸怒有勢力人士，連累丈夫捱斬。

曾遭襲擊淋糞

遇襲退休水警姓趙（63歲），與家人居於富興花園一單位，子女在外國生活。趙妻表示，丈夫左腳傷勢較嚴重，需動接駁血管及神經手術。她指村內閉路電視拍到兇徒容貌，兇徒身穿黑衫、戴黑色口罩及鴨舌帽，日前曾發現有可疑人入村，相信到來「踩線」，四名兇徒中一人持刀，三人持鐵通。其寓所門口閉路電視已拍下事發經過，交警方調查。

她稱2016年及17年，寓所先後被人淋糞及淋紅油，亦曾遭人上門襲擊，她懷疑是自己敢言得罪人，因她曾就村內問題向當局投訴，包括懷疑套丁發展、釐清路權等，近年又因水管老化、漏水及非法接駁等問題與水務署斡旋，不排除損害他人利益而招禍。

今次丈夫被斬，她不諱言受鄉黑勢力威脅，雖然擔心安危，但慨嘆「唔擔心得咁多」，「佢（丈夫）好包容我，我成日去反映啲事實，變咗有時好似害咗我老公咁，我有啲內疚，好似連累咗我老公」，她希望執法部門秉公處理她投訴的事宜，兇徒盡早繩之於法。