疫情超過一年，影響了很多市民的生活，社福機構的活動也受到影響。最近疫情稍為放緩，「蘋果日報慈善基金」在可行的情況下繼續舉辦活動，供本基金的受惠個案（又稱暖流之友）參與，填補現有服務空隙。適逢「蘋果日報慈善基金」再度與「香港海洋公園」合辦「香港海洋公園暨蘋果日報慈善基金遊樂日（2021）」，透過慈善機構贊助免費門票予低收入人士，因此，本基金亦藉此機會與一眾暖流之友入園玩樂，暫時放下不開心的經歷，開懷在海洋公園放鬆心情。

今次，「蘋果日報慈善基金」連同二十多位來自癌症、眼疾、罕見病及遺屬等暖流之友家庭，以每個家庭為一組，在陽光普照的一天，一起入園輕鬆一番。「蘋果日報慈善基金」關顧主任除化身攝記協助暖流之友拍照紀念外，更藉難得面對面碰面的機會，透過聆聽及交談向暖流之友表達關心。

暖流之友「Candy」（暖流之友編號：C4725）表示她有廿多年沒有到海洋公園遊玩。因自己的眼疾問題，看東西不清楚，平時大多留在家不外出，故今次難得「蘋果日報慈善基金」與海洋公園合辦遊樂日活動，使她能外出走走，暫時忘記自己的悲傷，集中當日在海洋公園開心難忘的經歷，很感激。

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丈夫因車禍不幸離世的暖流之友「蘇國偉遺屬」（暖流之友編號：C4629）表示很開心。雖然長女及二子需回校上學未能一同參與，但她當天有機會與幼子及鄰居一起遊玩，她表示很難得。她多謝「蘋果日報慈善基金」與海洋公園，使不多走出社區的她有機會外出鬆一鬆，見識一下，又增進親子及鄰舍的關係。她更多謝她的好鄰居，在她丈夫離世後，向她一家伸出援手，渡過難關。

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一位丈夫不幸猝死而不願上鏡的太太表示，雖然她的情緒較丈夫猝死初期平伏，惟情緒仍有發洩的需要。因此，當她得悉「蘋果日報慈善基金」與海洋公園合辦遊樂日活動時，她特意為女兒向學校請假，與女兒一起出席，暫時放下不開心的經歷，開懷在海洋公園遊玩放鬆心情。

很多暖流之友均玩得很盡興，直至傍晚時間才離園回家休息。

期盼疫情快點過去，使本基金活動能正常舉辦。

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蘋果日報慈善基金

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