國安教育課程框架推出，國安二字充斥中、小學各課程。初中歷史科課程框架，列明教授英國殖民時期歷史時，要讓學生明白國家主權、領土完整的重要性，教育局指引是教師可透過香港早期年報、憲報進行專題研習，讓學生了解港督擁極大權、高官全由英人出任、華人受不平等對待等管治特色。換句話說，即係要學生對殖民地歷史產生仇恨，從而明白國家主權的重要，沒有了祖國，港人就受盡洋鬼子欺凌！問題最令共產黨恨得牙癢癢的，是港人不單沒有產生民族仇恨，甚至眷戀殖民地，認為今不如昔，所以誓要「撥亂反正」，可惜全部錯晒。

首先，所謂《英皇制誥》及《皇室訓令》下的殖民地總督，雖然權力大卻不能胡亂行事，因為宗主國乃西敏寺模式民主體制，受議會監督，亦有傳媒監察，民主制下的外來獨裁總督，比獨裁制下的本地獨裁特首，熟優熟劣，大家可以思考。再者，所謂港督極大權，只存在20世紀早期，香港是商埠，商人及官僚對港督是兩大掣肘，尤其在1967左派暴動後，英國改革香港的殖民地行政體制，最後由麥理浩付諸實行。英治香港乃屬於文明的獨裁體制，重視程序公正、有法可依，權力多是備而不用。殖民地體制的「邪惡本質」，其實不在於總督個人獨裁，而在於殖民地嚴刑峻法，獨裁管治依據這套惡法對付殖民地人民，例如公安條例、刑事罪行九、十條、暴動罪等，但在殖民地時代反而少用，總督及英人官僚善用政治手段去解決社會矛盾，不會一味鎮壓、起訴、判刑。因為他們都明白，這些高壓手段只係壓得一時，無法帶來政治秩序，實現長治久安。但當香港脫離殖民地後，最熱衷留住殖民地惡法及以此檢控市民的，反而是國家恢復行使主權之後的特區政府。課室內面對學生這樣質疑，相信教師也不知如何作答，情況實在令人擔心。

試圖在香港複製義和團

至於指控香港高官由英人出任，這同上海租界由外人共管差不多，華人的心態是只要管理好，由外人來管理又有何問題呢？凡事都係相對的，香港成為殖民地之後，在1952年封閉羅湖邊境前，市民都是來去自由，如果英人高官把地方搞得一塌糊塗，香港哪有可能成為國際城市？殖民地下的香港當然有各種問題，但凡事皆相對比較的，看見另一邊的社會主義祖國，在中共建政後30年，全國忙於搞政治鬥爭，國民經濟陷入崩潰邊緣，內地人拼死偷渡來港，只為了有正常生活。華人在殖民地受不平等對待，總好過自己人歧視自己人，將人民劃成份，「黑五類」受到系統性歧視，出身好就可得到優待。6、70年代多少人偷渡來香港，就是反抗由黨推行的系統性歧視政策。

當今天香港民主選舉倒退到比1991殖民地立法局更不堪，試問又如何煽動起香港人仇恨殖民地呢？於是便嘗試從娃娃教育抓起，可悲及可恥的是當權者以為只要從小灌輸仇恨意識，就可產生愛國主義，試圖在21世紀香港複製120年前的義和團！

劉細良

時事評論員