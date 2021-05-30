特首林鄭月娥與前特首梁振英的隔空交手未有平息迹象，有傳媒更引述消息指，梁已向北京表達參選特首意向，北京雖無「祝福」，但亦無「落閘」，似想顯示北京暫無意叫停梁準備「去馬」。不過有政界中人指，相信北京對下屆特首人選仍未有最終想法，所以仍容許各自表演，他估計或許待9月選委、12月立會選舉完成後，北京才會認真思考下屆特首人選，「可能到時真命天子先出場」。

待京辦妥選委立會選舉

該政界中人指，目前北京先要處理的，是先搞好9月選委選舉、以及12月立會選舉，「要先搞掂呢兩個選舉，證明『完善』香港選舉制度係成功」，至於明年3月特首選舉，相信會待兩個選舉完成後，北京才認真思考。事實上目前談論下屆特首人選是言之尚早，「北京冇咁快有乜決定」，他亦相信除林鄭、梁之外，北京仍會考慮其他人選，「唔會只有兩個揀，北京一定會有更多人選畀佢揀」。

另一專業界人士亦說，當年梁振英任特首時，也有傳他在2016年中已開始部署角逐連任，「當時咪又傳佢好大機會做多屆」，怎知到同年12月初，梁突然宣佈放棄角逐連任，當時有傳北京示意他不要「去馬」，該專業界人士稱，從中可見，北京也是在特首選舉前三至四個月，才開為特首選舉作部署，「所以𠵱家啲特首選戰嘅隔空交手唔當得真，相信等同年尾先係開始入直路」。

季陶

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