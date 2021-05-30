【本報訊】受反修例事件影響，警隊形象一落千丈，2019年後投考人數更一度大幅下跌。警隊昨於黃竹坑香港警察學院舉辦「警隊招募體驗日」，有參加者認為部份對警隊的批評源於「假新聞」，又相信元朗7.21事件「應該都係假」。

昨僅754人參與遴選

警隊相隔一年再舉辦招募日，亦是首度在招募日中加入體驗元素。警方指體驗日有1,653人參加，活動包括守城部門展覽、VR訓練體驗，參加者可即時投考，計劃招募1,545名警員，惟昨只有754人進行遴選程序。

展覽亦設紀念品攤檔，出售穿着警隊制服的小熊及印有警方執法時常見標語的布章、鎖匙扣等，當中亦包括「警告 催淚彈」、「速離 否則開槍」及警告違反國安法的字句。

警察招募組警司陳純青指，警隊4月開展宣傳活動以來共接獲1,700份投考。被問及反修例事件後，巿民對投身警隊卻步，陳強調「不能單一地分析」，認為整體投考數字下跌源於巿民意識到警務工作的危險性，「警務人員𠵱個身份對佢本身同家人帶嚟好大嘅（困擾）」。

近期警隊屢爆出與誠信有關的醜聞，陳未有直接回應會否加強背景審查，僅指會考慮投考者的性格、能力及價值觀是否與警隊一致。

有意投考警察、34歲的張先生認為，部份對於警方的批評源於「假新聞」，警察只是執法、維持治安，他亦相信元朗7.21事件「都應該係假」。23歲的阿明則認為執法人員即使有政治立場，仍會懂得分「是非黑白」，又多番提及希望重建警隊形象，惟當被問及有何特質可幫助實踐其宏願時，阿明一度陷入沉默，其後稱自己擁有批判思考，可提出不同方案，減低警員工作壓力。