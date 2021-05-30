【本報訊】消防處高空拯救專隊本月初接獲一宗攀山拯救事故，涉及五名行山客被困於馬鞍山彌天棧道附近一懸崖底，其中一人更攀爬15米後失手墜地受傷。拯救專隊隊員到場後成功將傷者救回崖頂，惟其間遇上小型山泥傾瀉，0.8米巨石連帶數不清的沙泥滾石迎面撲來。電光石火間，三位消防隊員飛撲以人盾保護傷者，「我知道我係冇得行開，我係一定要頂住佢」。

疫情下不少無法外遊的港人改為行山。根據消防處數字，攀山拯救事故及受傷人數近期急升，去年12月至上月幾乎每月均錄得過百宗事故，總受傷人數數以百計；其中5.1勞動節當日，消防處高空拯救專隊便經歷一場驚險的拯救行動。

當日三男兩女跟隨一行約廿人行山團隊，從西沙公路出發沿大洞脊前進期間，被困於彌天棧道一帶的懸崖下，其中一名女子跟大隊攀爬時，失手從15米高處墜下受傷。高空拯救專隊當日下午約5時接報後，一行九人乘直升機空降到馬鞍山及牛押山之間，直接沿路「爆林」抵達被困位置。隊員以繩索系統將傷者從崖底救起，檢查傷勢時發現她疑似內出血及有骨折，清醒程度亦不理想，必須盡快帶離。至晚上約10時半，隊員準備將傷者帶回空降位置吊運救離時，崖上突然發生小型山泥傾瀉，迎面滾來大石及沙泥，當中更包括尺寸堪比一部窗口式冷氣機、面積達0.8米的巨石。

「嗰刻知道唔可以避」

當時位處傷者附近的三名隊員即以人盾撲向傷者以作掩護，最終三人同告受傷，傷者則無被巨石擊中。其中一人為九龍灣消防局消防員王瑞進，事發時位於傷者上方。他稱當時突然聽到有人大叫「落石」，抬頭一望已有不少石頭滾來，「嗰一刻嘅反應知道唔可以避開，因為後面有傷者，如果我唔頂住啲石，啲石頭會擲中我哋啲隊員、甚至崖底下嘅待救傷者」，最終他的右腳小腿被擊中。他稱當時最擔心是自己受傷後影響救援行動，「因為我哋去救人，最怕嘅係自己都變埋傷者」。

高空拯救專隊消防隊目黃小明指，當日考慮到現場環境後，決定聯絡政府飛行服務隊作緊急撤離；行動至翌日凌晨4時半結束，歷時接近12小時。