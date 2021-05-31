香港政治環境劇變，人權倒退情況令人憂慮。《南華早報》報道指，自2019年至今，至少有4名英國國民在港拘留期間遭受「虐待」及「酷刑」。惟英國外交部每月的領事數據卻未有透露及説明，有律師指被告在拘留期間聲稱受到虐待並非聞所未聞。

保安局拒正面回應

報道指，英國駐港領事館對上一次處理國民在港拘留時受「虐待」的案件為2017年，但自2019年至今已有4宗，其中1宗發生在前年反送中運動期間，3宗則為「港版國安法」實施後。而英國外交部則以保障受害者私隱為由，未有交代相關人士受虐的情況，也不會透露領事館協助後的結果，僅將相關數據描述為「少於5個」。

但報道指，隨英國國民向領事館尋求庇護增加，加上有大量抗議政府者被捕，令關注人權的人士都感擔憂，擔心有當權者濫用權力。另有律師指出，被告在拘留期間聲稱受到虐待並非聞所未聞。保安局拒絕承認或否認有關英國國民受虐案件時，只稱要更多資料，及承諾會嚴肅處理所有涉嫌酷刑虐待的案件。

報道又舉出，英國駐香港總領事館前職員鄭文傑（Simon Cheng）前年遭中國執法人員拘捕，案件引發一場外交爭端，英國外相藍韜文召見中國大使，以抗議鄭在被捕後在大陸遭受的「虐待」；另一案件則涉及一名英國人權活動人士，因前年理大衝突曾被警方逮捕，最終被無罪釋放。

英亞洲事務大臣曾促認真處理受虐個案

英國議會不時提出對海外英國國民遭受虐待和酷刑的擔憂，包括英國外交部主管亞洲事務大臣亞當斯（Nigel Adams）曾告訴國會議員要認真處理國民在國外拘留期間受虐待的事件。

但英政府於2月更新對香港的外遊指引，指對擁有英國和中國雙重國籍人士，未必能夠提供領事協助。其後修改對在港的英國拘留者的建議，指若被拘捕可能會在無陪審團審判和將案件移交大陸法院。惟外交部回應時強調，會繼續直接向香港和中國政府提出對法律的擔憂。

報道引述鄭文傑建議，稱被虐的拘留者可作出投訴，又指英領事館除提供領事協助外，還必須報告及應對在國外被拘留或監禁的國民所提出有關虐待和酷刑的指控。

《蘋果》已就事件向英國駐港總領事館及保安局查詢，正待回覆。

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