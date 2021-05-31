明愛馬鞍山中學前年11月疑有學生收藏俗稱「TATP」的爆炸品，校方報警，兩名男生被控管有爆炸品等罪，案件今在區域法院開審。控方開案陳詞指，被告主動向化學老師透露帶了「幾好玩嘅」化學物品回校，老師沒收物品後告知校長，校方最後決定報警處理。案情亦指，警方從被告電腦瀏覽紀錄中，發現其中一人下載了有關當時社會事件的相片及影片。

兩名被告分別為當時18歲中六男生黎文光及16歲趙姓中四學生，二人同被控一項管有爆炸品罪，控罪指他們於2019年11月27日在新界馬鞍山錦英路2號，管有一個錫紙包裝、載有八分一粒豌豆大小的粉末，即TATP高性能炸藥。黎另涉管有載有四粒豌豆大小粉末的錫紙包，亦為TATP，以及一枚空包彈。

校長將載有涉案化學物紙箱放入職員洗手間並將大門鎖上

控方由外聘大律師陳文慧代表。開案陳詞指，案發當日早上，黎姓首被告先在排隊等候上課時走近化學老師張善恩身旁，表示帶了「幾好玩嘅」化學物品回校。張當時沒有理會他，直至中午，張擔心黎帶回校的化學物品有危險性，便與學校社工到班房找黎。黎將一個錫紙包交給張，並表示裏頭載有TATP。張將錫紙包用膠袋包住，並存放在教員室座位下一個紙箱內。

同日午間集會，張看見趙姓次被告手持一個錫紙包，外形與黎所擁有的十分相似，遂上前問錫紙包內有甚麽，趙表示是茶葉。張把事件告知訓導主任，訓導主任吩咐趙留下，趙在主任查問下表示是玩的東西，「加水落去變凍好得意」。

學校校長蔡子良得悉事件後，在校長室會見兩名被告。黎自言曾在家中測試涉案化學物，用火燒後只有「啪」一聲。校方認為事態嚴重，決定報警處理。蔡將載有涉案化學物的紙箱，放在男教職員洗手間的一格櫃內，並將洗手間大門鎖上。

電腦瀏覽紀錄顯示有關炸藥及當時社會事件相片及片段

其後警方及爆炸品專家到場。專家提取了少量粉末進行火焰測試，結果顯示兩包粉末為高性能起爆炸藥。其中一包粉末份量較多，可對人體組織造成嚴重損傷。

兩名被告同日下午被捕，趙姓被告在警誡下表示：「舊嘢係黎文光同學畀我嘅。佢話燒咗會爆，殺傷力唔大。我唔想要，所以攞喺手唔知點處理。」警員又在黎的銀包內搜出一枚金色彈藥，經檢驗後發現為空包彈。

警方其後在黎的家中撿取了他的手機和電腦，並在電腦瀏覽紀錄中的網址下載片段及相片，內容有關炸彈、炸藥以及當時的社會事件。學校閉路電視拍攝到當日午間集會前，黎曾在有蓋操場坐在趙身旁，打開一包錫紙。兩人觀看後，黎便將錫紙包交予趙。

化學老師：佢唔應該會喺學校入面學識

控方傳召首名證人、化學老師張善恩作供。張在辯方盤問下表示，曾在趙姓被告中一時教過他，形容趙雖然性格較偏激，但仍是一個服從的學生，案發前沒犯過大錯。

張補充指，趙於中四時選讀視藝和中史，並沒選修化學，中三科學課程亦沒有與爆炸品相關的內容，「佢唔應該會喺學校入面學識」。張又承認，觀乎趙在禮堂裏的從容表現，不似知道錫紙包內有爆炸品。

張亦在盤問下稱，最初不知「TATP」為何物，沒收黎的錫紙後上網尋找資料，才知是爆炸品。辯方質疑，張其後在禮堂發現類同錫紙包時，卻沒有即時沒收。張解釋當時擔心危險，希望物品移動時「唔好咁多經手」。辯方追問：「學生移動緊你唔驚？」張回應謂：「都驚㗎。」但沒有再作進一步解釋。聆訊繼續。

【案件編號: DCCC343/20】

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