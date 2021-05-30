【本報訊】國安法後首個六四，多位昔日帶頭爭取平反的民主派人士，現只能在高牆內默默悼念。餘下仍屬自由身並計劃參選的中間派，會否接力繼續爭取成為疑問。

2016年立法會選舉，新思維主席狄志遠被對手劉小麗翻出於天安門與民建聯成員笑着合照的照片。五年過去，狄志遠再考慮出選，堅稱「六四一定要平反」。看着32年前香港150萬人響應北京學生號召上街遊行的相片，狄稱當年在「某個（條）街裏面幫手做緊啲嘢」，又指近數年亦有出席燭光集會。

今年六四沒有集會，狄承認現時紅線模糊，預計未來一兩年政府也會嚴防集會。他稱今年會以和朋友聊天、「討論返當時情況、估量下中國未來發展係點，民主步伐空間係幾多」來悼念六四。

稱「先民生後民主」

對於舊黨友相繼入獄，問到若然當選，會否肩負過去民主派多年動議「毋忘六四」議案的角色，他僅回答「未想像到」，但稱會「先民生後民主」，用兩年時間集中民生發展。他表明平反六四並非唯一的工作，相信「默默做好民生工作，對爭取平反六四有一個機會。」

對參選仍持觀望態度的袁彌昌形容現時香港與當年六四後中國大幅收緊公民權利的形勢相似。他又將六四事件和反修例運動作類比，指兩件事同樣有其正當性，但均以「失敗」收場，結果民主進程和自由反陷入倒退，引人反思。袁又預計政府未來會「擺擺姿態」，但不會全面禁止集會，否則易惹來民意反彈。

袁認為要市民毋忘六四才是最重要，即使支聯會「修飾一下結束一黨專政口號」等，相信市民也會理解。