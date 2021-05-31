政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇早前表示，本港第四波疫情應已完結，但強調第五波遲早出現。他今接受商台節目訪問時表示，預期第五波隨時會發生，即使「守得好」，本港在秋冬仍會再爆發，呼籲市民接種疫苗，惟政府公佈針後死亡個案做到不足，令市民有錯覺認為接種疫苗會死；公共衞生實驗室已開始評估為機場入境人士試行的「篤手指」抽血驗抗體方法，以防輸入個案。

公共衞生實驗室評估準繩度

袁國勇表示，雖然本港第四波疫情已完結，但不是開心的時候，政府和市民應謙卑，保持最高警覺；並認為本港有很多防疫措施未落實得很好，尤其是疫苗接種，重申全港要有超過8成人接種疫苗，才可有足夠保護。他又指，如果措施完善，到第五波疫情來臨，市民仍可正常生活，例如可以如常上學，及不限時光顧食肆等。

袁國勇又謂，若完全不讓外地人士入境，香港會無法生存，故唯一方法是規限入境人士要先接種疫苗，驗出有抗體，就可以大幅縮短隔離期。而專家已提議政府以「篤手指」方式為入境者驗血，公共衞生實驗室已開始評估測試劑的敏感度及準繩度，若成事，旅客只須篤手指滴血，20分鐘就有結果。

醫護應以「揼石仔」方式推廣打針

袁國勇亦批評，政府在宣傳疫苗計劃方面不足，令市民有打疫苗會死人、流產的錯覺。他說，不少接種疫苗後死亡個案，本身已有嚴重病理特徵，死因與接種疫苗無關，惟政府未有公佈同日沒有接種疫苗、但同一死因的個案；至於孕婦流產個案，則主要是胚胎基因有問題，與接種疫苗無關。他認為，醫護人員及醫學生除了要主動接種疫苗外，亦應返回中、小學母校向家長解說，以「揼石仔」方式推廣疫苗接種。

何栢良：政府要花九牛二虎之力逆轉錯覺

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良也表示，政府公佈接種疫苗後出現不良事故數據的方法，令人錯誤聯想起疫苗安全性問題，形容當局即使要花九牛二虎之力，都要設法逆轉市民的錯覺，否則一直只有一至兩成人接種，即使全球恢復通關，本港亦未能恢復。他指，政府定期公佈在公立醫院死亡、急性中風，以及急性心肌梗塞的個案數字，當中可能有七至八成人都是65歲以上人士；但已接種群組內，只是分別有1%和4.9％的人，是80歲以上和70至79歲，如果直接比較兩組數字，而不按年齡層分析的話，是比較偏頗，並無足夠說服力。

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