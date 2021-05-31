政府今日（31日）宣佈為政府僱員（涵蓋非公務員合約僱員）提供疫苗假期，「每針一假」，多個公營機構即發稿跟隨，包括港鐵及海洋公園。兩機構除為員工提供「疫苗假」，亦派優惠幫手谷針。港鐵宣佈，將送出總值高達約1,000萬、共500張全年車票，車票持有人可於一年內無限次乘搭港鐵本地車程；海洋公園則指，於6月3日至30日期間，任何持有效入場門票或入場證人士，並已接種最少一劑疫苗的訪客，只需出示接種紀錄，即可每人獲贈一套園內優惠券。

港鐵：員工已打兩針可額外多獲一日假

港鐵今晚發稿指，公司支持與社區一同抗疫，為鼓勵更多員工接種疫苗，即日已通知員工，除原有的一天「身心健康假」外，當員工完成接種兩劑疫苗後，可以獲得額外多一天假期；如果員工接種後不適，亦可以請假在家休息。

發言人又指，為方便員工及其親屬接種疫苗，若有足夠員工需求，公司在相關部門的協助下，會於6月下旬在九龍灣車廠安排疫苗外展服務。

送出500張全年車票 總值約$1,000萬

港鐵又表示支持商界提供誘因，鼓勵市民接種，包括將送出500張全年車票，總值約$1,000萬（以每天兩程最長車程$27計算，即每張車票約值$20,000)。車票持有人可於一年內，無限次乘搭港鐵本地車程，惟不適用於機場快綫、 港鐵接駁巴士、往來羅湖及落馬洲的車程及東鐵綫頭，詳細安排仍在計劃中。

海洋公園：再為已接種員工提供額外半日有薪假

海洋公園同日發稿指，將再為已接種疫苗員工提供額外半天有薪假，以鼓勵員工接種，即全職員工完成接種兩劑疫苗，可享合共兩天有薪假期，而兼職員工則可獲發相等於兩天疫苗假期的工資。

另為鼓勵市民接種，於6月3日至30日期間，任何持有效公園入場門票或入場證、並已接種最少一劑疫苗的訪客，只需到票務處出示疫苗接種紀錄，即每人獲贈一套園內優惠券。有關細節仍在計劃中。

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